Than Quảng Ninh không đấu trên sân Cẩm Phả

Mới đây VPF và BTC giải V-League đã có thông báo số 10/VPF/2014 gửi đội Than Quảng Ninh cho biết do dàn đèn sân Cẩm Phả không đủ tiêu chuẩn ánh sáng theo quy định của điều lệ giải và quy chế bóng đá dành cho một CLB bóng đá tham dự giải VĐQG chuyên nghiệp, nên CLB này không được quyền sử dụng sân Cẩm Phả là sân nhà cho đến khi nào nâng cấp, lắp đặt xong trang thiết bị ánh sáng đủ tiêu chuẩn cần thiết.

BTC giải cũng quy định hạn chót CLB Than Quảng Ninh đăng ký sân nhà mới là ngày 6.2. Như vậy, trận Than Quảng Ninh gặp Đồng Tâm Long An ở vòng 4 ngày 9.2 nếu đúng theo thông báo này sẽ tạm thời không thi đấu ở sân Cẩm Phả.

Thật ra, việc CLB Than Quảng Ninh không đáp ứng được các yêu cầu này đã được phát hiện từ lâu. Ngay trong báo cáo của giám sát ở vòng 1 sau trận Than Quảng Ninh gặp Sông Lam Nghệ An cũng cho biết mặt sân cứng, cỏ chết và phòng thay đồ chưa đủ tiện nghi tối thiểu, nên bấy nhiêu cũng đã đủ “tạm treo” sân này. Tuy nhiên, do phái đoàn kiểm tra của VPF trước mùa giải đi thị sát đã xuê xoa nên đồng ý cho sân Cẩm Phả được tổ chức.

