Than Quảng Ninh không được đá AFC Cup trên sân Cẩm Phả

Than Quảng Ninh được lì xì muộn Dù đội đã ra quân tập trung từ ngày mùng 4 tết, tuy nhiên, chủ tịch Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng đi công tác do đó, ông bật mí sẽ lì xì các cầu thủ vào ngày mùng 8 tháng Giêng (4.2). “Năm 2017, chúng tôi có rất nhiều mục tiêu cần hướng tới, không chỉ ở V-League mà ở đấu trường châu lục. Như các năm trước, tôi muốn gửi lời chúc đến các cầu thủ của mình phải thi đấu cống hiến, nỗ lực, đá hay, đá đẹp vì mục tiêu bóng đá xanh, sạch. Tôi cũng muốn gửi lời chúc tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, các CLB, các trọng tài, các HLV, các cầu thủ đang thi đấu một năm mới sức khoẻ, thành công, vì một năm bóng đá Việt Nam có nhiều sự kiện đột phá”, ông Phạm Thanh Hùng nhắn gửi.