Than Quảng Ninh không tin sẽ được đá V-League

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu cuối cùng với kết quả Than Quảng Ninh giành ngôi á quân còn HN.Tiền Giang là đội duy nhất phải xuống hạng Nhì.

Trao đổi sau trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa dù vui vì Than Quảng Ninh giành ngôi á quân nhưng lại âu lo cho khả năng có mặt ở V-League 2011 của đội bóng: “Chúng tôi cảm thấy bất công với cách làm việc của Liên đoàn. Than Quảng Ninh đã đầu tư rất nhiều tiền của để thăng hạng mùa này. Lẽ ra với vị trí thứ 2, chúng tôi đã chính thức thăng hạng sau trận này. Nhưng bây giờ chúng tôi lại chưa biết được số phận của mình như thế nào. Ngày mai, tôi đã phải cho cầu thủ nội nghỉ để về nhà. Cầu thủ ngoại cũng đòi về. Giả sử phải đá play-off, chúng tôi sẽ rất khó khăn để triệu tập cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ ngoại. Giờ chúng tôi cứ phải bị động ngồi chờ quyết định của Liên đoàn. Mà nếu có đá play-off, tôi nghĩ khả năng thắng của Than Quảng Ninh sẽ rất nhỏ, bởi trình độ của giải hạng Nhất và chuyên nghiệp có sự chênh lệch rất lớn”.

Trong khi đó, TP.HCM và Đồng Nai.B đã có những trận thắng ngoạn mục để tự định đoạt số phận của mình. Trên sân Thống Nhất, đội TP.HCM đã có cú lội ngược dòng thành công thắng 2-1 trước SQC Bình Định. Đồng Nai.B trên sân nhà cũng đã giành thắng lợi 2-0 trước HN.Tiền Giang. Với các chiến thắng này, mỗi đội bước đầu đều nhận được 700 triệu đồng tiền thưởng. Đây là con số không lớn với đội TP.HCM nhưng lại là khổng lồ với Đồng Nai.B, đội chỉ có được khung thưởng khoảng 100 triệu đồng cho một trận thắng từ đầu mùa.

Như vậy, sau 26 vòng đấu giải hạng Nhất, mới chỉ xác định được một đội bóng thăng hạng là HN.ACB. Hai đội xếp nhì và ba là Than Quảng Ninh và SQC Bình Định phải đợi quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 31.8 mới biết được số phận của mình ở mùa tới.

