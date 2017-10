Than Quảng Ninh ký hợp đồng 10 năm với cầu thủ toả sáng ở Cúp châu Phi

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng cho hay, ông sẵn sàng đặt bút ký hợp đồng lâu dài với cầu thủ đến từ châu Phi này, vì những năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức ngoài sân cỏ của anh.

“Kỹ thuật của Trần Trung Hiếu rất tốt. Tôi đánh giá cao đạo đức, cách ứng xử của Hiếu, đó là điều rất quan trọng với một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau một thời gian đá ở Than Quảng Ninh mùa giải 2016, Hiếu cho thấy mình yêu thích và mong muốn được gắn bó với Than Quảng Ninh”, ông Hùng bày tỏ.

Geoffrey Kizito sang Việt Nam đá bóng từ năm 2012, đội bóng đầu tiên của tiền vệ này là Sài Gòn Xuân Thành. Rời Sài Gòn Xuân Thành, anh trở về châu Phi tham gia đội bóng Gor Mahia của Kenya năm 2014. Năm 2015, anh trở lại Việt Nam, đầu quâ cho Than Quảng Ninh và sớm khẳng định được bản thân.

Mùa giải 2016, dù chỉ thi đấu cùng CLB đất mỏ từ giai đoạn 2 song anh đã sớm cho ban lãnh đạo đội bóng nhận thấy năng lực thật sự của mình, anh được biết đến như một cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của đội.

Sau phần thể hiện trong màu áo xanh lam của Than Quảng Ninh, Geoffrey Kizito được gọi lên đội tuyển quốc gia Uganda tham gia Cúp bóng đá châu Phi - CAN 2017. 3 trận đấu đầu tiên của CAN 2017, anh luôn được đá chính và thể hiện tốt.

Geoffrey Kizito sinh năm 1993, cao 1,76 m, chơi sở trường vị trí tiền vệ. Cầu thủ gốc châu Phi này chính thức nhập quốc tịch Việt Nam hồi tháng 1.2017 với tên gọi Trần Trung Hiếu. Đến thời điểm này, Trần Trung Hiếu đã chính thức có được bản hợp đồng 10 năm đá cho Than Quảng Ninh.

Anh đã kết hôn, hiện tại gia đình nhỏ của anh đang sinh sống ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng V-League. Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng tin tưởng cầu thủ 24 tuổi này sẽ là nhân tố quan trọng trong hành trình tiến tới top 3 của CLB đất mỏ ở mùa giải năm nay.

Thúy Hằng