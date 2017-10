Than Quảng Ninh lần đầu lên đỉnh, Nghiêm Xuân Tú phải tiểu phẫu vì vết thương sâu

[VIDEO]: CHUNG KẾT LƯỢT VỀ CÚP QUỐC GIA 2016

Được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy cũng như việc ghi được tới 4 bàn trong trận hòa ở lượt đi không trở thành lợi thế giúp đương kim vô địch V-League Hà Nội T&T đánh bại Than Quảng Ninh ở cuộc tái đấu.

Với thế trận hết sức cởi mở, đôi bên đã thi đấu rất quyết liệt, máu lửa, không ngại tranh chấp. Nhưng đáng tiếc nhất là pha bóng dẫn đến chấn thương nặng của tiền vệ đội khách Nghiêm Xuân Tú ở phút 34. Tân binh tuyển quốc gia đã theo bóng ra tận đường piste, không may vấp ngã và cú tiếp đầu gối xuống nền đất cứng khiến anh lăn lộn vì quá đau đớn và lập tức phải nằm cáng ra xe ô tô đi cấp cứu ở bệnh viện Saint Paul.

Có chút an ủi với Tú là đội của anh ghi được hai bàn do công của Đức Thắng và Huy Hùng. Cuối trận, Văn Quyết ghi một bàn danh dự nhưng không cứu nổi thất bại 1-2 của Hà Nội T&T. Phá vỡ giấc mộng đoạt cú đúp mùa giải 2016 của đối thủ, Than Quảng Ninh đoạt chức vô địch Cúp quốc gia trong niềm vui sướng của hơn 3.000 cổ động viên đất mỏ.

Xin được lưu ý, trước trận đấu này, Ban tổ chức công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã rất lo lắng vì e ngại Hội cổ động viên Quảng Ninh sẽ trao băng rôn phản đối việc VPF trao danh hiệu Hội Cổ động viên xuất sắc nhất V-League cho Thanh Hóa. Nhưng trên thực tế, các khán giả cuồng nhiệt của đội Than Quảng Ninh đã hành xử vô cùng lịch lãm, có chiều sâu văn hóa, tạo nên sắc màu hết sức sống động trên sân Hàng Đẫy.

Sau trận, trái ngược với vẻ hân hoan của đội khách, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Hà Nội T&T đã không thể giành chiến thắng. Chúng tôi hơi đen khi đầu trận Gonzalo bị chấn thương. Trong trận cũng tạo được nhiều tình huống ngon ăn nhưng đã bỏ lỡ đáng tiếc. Than Quảng Ninh chơi rất hay, ấn tượng. Dẫu thua trận, chúng tôi cũng không quá ân hận vì đã chơi đầy nỗ lực, chỉ do không gặp may mà thôi”.

Than Quảng Ninh, xét về góc độ nào đó cũng không may khi Nghiêm Xuân Tú có thể mất cơ hội lên tuyển. Như chúng tôi vừa tường thuật ở trên, anh được các bác sĩ đội bóng và Ban tổ chức tức tốc đưa vào bệnh viện để thực hiện ca tiểu phẫu.



Kết quả chụp phim cho thấy, đầu gối của Tú không bị gãy, cũng không bị dập dây chằng nhưng do vết thương bị rách khá sâu nên bác sỹ bệnh viện phải tiến hành khâu nhiều lớp. Mọi việc được thực hiện trong khoảng gần một giờ đồng hồ. Và ở thời điểm đăng quang của Than Quảng Ninh, Nghiêm Xuân Tú đã kịp quay về sân và được đồng đội dìu ra nhận cúp với cái đầu gối bị băng trắng xóa.

tin liên quan Hạ Hà Nội T&T tại sân Hàng Đẫy, Than Quảng Ninh lần đầu vô địch Cúp Quốc gia Hai bàn thắng của Đức Thắng và Xuân Hùng đã giúp Than Quảng Ninh vượt qua Hà Nội T&T 2-1 (thắng với tổng tỷ số 2 lượt là 6-5) trong trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia 2016. Dù chỉ bị tổn hại phần mềm nhưng Tú có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần. Theo kế hoạch, Tú sẽ có mặt ở TP.HCM để dự Gala tổng kết mùa giải vào sáng 1.10 và tập trung cùng đội tuyển vào tối cùng ngày. Nếu chấn thương của Tú không kịp hồi phục, anh có thể phải chia tay đội tuyển. Hoặc may mắn hơn cũng vẫn sẽ tập trung nhưng muộn hơn dự kiến.

Nhật Duy