(TNO) Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa ra thông báo cấm CLB Than Quảng Ninh thi đấu tại sân Cẩm Phả trong những trận đấu tiếp theo của V-League 2014.

Than Quảng Ninh sẽ không được thi đấu trên sân Cẩm Phả - Ảnh: Minh Tú

Lý do được VPF đưa ra, chính là việc CLB Than Quảng Ninh không đáp ứng được những yêu cầu về độ chiếu sáng trên sân Cẩm Phả.

Được biết, vào ngày 14.1 phía VPF đã có công văn số 10/VPF-CV 2014, gửi Than Quảng Ninh về việc đề nghị hoàn chỉnh gấp giàn đèn trên SVĐ Cẩm Phả.

Tuy nhiên, đến ngày 27.1, VPF đến để kiểm tra thì giàn đèn chiếu sáng trên sân Cẩm Phả vẫn chưa được Than Quảng Ninh nâng cấp, ánh sáng không đảm bảo cho công tác tổ chức các trận đấu.

"Căn cứ theo Điều 48 Quy chế BĐCN ban hành năm 2013 và Điều lệ giải bóng đá VĐQG - Eximbank 2014; CLB Than Quảng Ninh không đáp ứng được cơ sở vật chất, hệ thống đèn chiếu sáng trên sân vận động Cẩm Phả không đủ tiêu chuẩn.

Do đó CLB Than Quảng Ninh không được đăng ký sân vận động Cẩm Phả là sân nhà của CLB trong những trận đấu tiếp theo của giải", trích từ công văn của VPF gửi đến CLB Than Quảng Ninh.

Như vậy, cùng với quyết định trên của VPF, CLB Than Quảng Ninh nhiều khả năng sẽ phải thi đấu trên sân vận động trung lập thuộc một tỉnh khác.

Than Quảng Ninh là tân binh của V-League ở mùa giải 2014. Trải qua 3 vòng đấu, hiện tại thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang xếp vị trí thứ 5 với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Sân Cẩm Phả là sân vận động hiện đại nhất của tỉnh Quảng Ninh, có sức chứa 10.000 chỗ ngồi. Vòng 4 V-League 2014 sẽ trở lại vào ngày 9.2 và Than Quảng Ninh sẽ được thi đấu trên sân nhà tiếp Đồng Tâm Long An.

Lĩnh Nam

