Than Quảng Ninh sẽ sớm lắp đặt dàn đèn hơn 7 tỉ đồng

Hôm qua, HLV Đinh Cao Nghĩa (Than Quảng Ninh) cho biết: “Chúng tôi đã thực sự lo lắng khi trước Tết Nguyên đán nhận được công văn của Công ty VPF về việc đội Than Quảng Ninh không được đăng ký sân Cẩm Phả làm sân nhà do sân chưa có dàn đèn theo đúng quy định của BTC giải. Nếu phải di chuyển sang sân khác, Than Quảng Ninh sẽ mất lợi thế sân nhà và không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn mà còn rất tốn kém kinh phí. Nhận thức được điều này, ngày 5.2, CLB đã có văn bản cam kết với VPF chắc chắn sẽ sớm lắp dàn đèn, đồng thời cũng xin phép VFF và VPF được thay đổi thời gian trận đấu với Đồng Tâm Long An ở lượt 4 vào ngày 9.2 và trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 vào ngày 21.2, từ 16 giờ lên 15 giờ. Và VPF đã đồng ý”. Ông Nguyễn Khắc Tiệp - Trưởng đoàn bóng đá Than Quảng Ninh thông tin chi tiết hơn: “Hiện tại, TP.Cẩm Phả đã cho nhập đầy đủ linh kiện của dàn đèn về sân nhưng chưa thể lắp đặt do trị giá dàn đèn hơn 7 tỉ đồng nên phải tiến hành thủ tục đấu thầu chứ không thể chỉ định thầu. Là đội bóng vừa lên hạng, khán giả vùng than rất khát khao được thưởng thức các trận đấu của CLB trên sân nhà nên chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thiện việc lắp đặt sau lượt trận ngày 21.2. L.P >> Cầu thủ Than Quảng Ninh dọa đình công

