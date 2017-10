Than Quảng Ninh và Khatoco Khánh Hòa vào bán kết 

* Than Quảng Ninh - Nam Định 2-1, Khatoco Khánh Hòa - ĐTLA 1-0 Than Quảng Ninh (TQN) và Khatoco Khánh Hòa (KH) đã có chiến thắng quan trọng trước Nam Định (NĐ) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) để giành quyền đi tiếp.

* Than Quảng Ninh - Nam Định 2-1, Khatoco Khánh Hòa - ĐTLA 1-0 Than Quảng Ninh (TQN) và Khatoco Khánh Hòa (KH) đã có chiến thắng quan trọng trước Nam Định (NĐ) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) để giành quyền đi tiếp. Do chỉ cần một trận hòa là đi tiếp, nên TQN nhập cuộc một cách thận trọng. Buộc phải thắng, nhưng NĐ lại thi đấu không gắn kết, nhất là trong tổ chức tấn công nên không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn suốt 45 phút hiệp 1. Bế tắc trong tấn công, đội bóng thành Nam lại bị “dội gáo nước lạnh” khi để Nguyễn Cảnh Dương (23, TQN) ghi bàn ngay đầu hiệp 2, mở tỷ số trận đấu. Việc HLV Trần Nam Long tung Hoàng Nhật Nam và Chu Văn Thông vào sân sau khi bị dẫn bàn giúp hàng công NĐ khởi sắc. Tuy nhiên, phải đến phút 88, Nguyễn Hữu Khôi mới ghi bàn giúp NĐ cân bằng tỷ số 1-1 trước TQN.

Khatoco Khánh Hòa (áo sậm) giành tấm vé thứ 2 vào bán kết của bảng B - Ảnh: Khả Hòa Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng thành Nam chẳng tồn tại được lâu, bởi Trần Văn Phong (TQN) đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất mỏ. Giải thích thất bại của NĐ tại giải năm nay, HLV Trần Nam Long cho biết một số trụ cột của đội gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho giải, nên NĐ không có lực lượng tốt nhất. Thắng trận này, TQN dẫn đầu bảng với 7 điểm. Khatoco Khánh Hòa vượt qua cửa hẹp Trên sân Nhơn Sơn, KH đã chơi một trận rất hay để đánh bại ĐTLA với tỷ số 1-0, giành chiếc vé thứ 2 bảng B vào bán kết. Cửa của KH rất hẹp, bởi cho dù thắng được ĐTLA mà NĐ thắng TQN, thì họ cũng bị loại. Thế nhưng, các cầu thủ KH vẫn nhập cuộc một cách tự tin để tạo nên thế áp đảo trước ĐTLA. Khi hay tin TQN đã ghi bàn vào lưới NĐ, KH càng chơi với quyết tâm cao hơn. Sau những pha công thành liên tục, KH đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng duy nhất trận đấu của Trọng Phi ở phút 59. Từ pha tấn công bên cánh phải, Trọng Phi đã loại hậu vệ ĐTLA để tung cú sút chéo góc đem chiến thắng quý giá về cho KH. Trận này ĐTLA chơi không tốt, nên dù họ có nỗ lực cũng không thể tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Như vậy Ninh Thuận (NT) đầu bảng A sẽ gặp KH nhì bảng B ở trận bán kết 1 lúc 16 giờ ngày 2.10; TQN đầu bảng B gặp Sông Lam Nghệ An (SLNA) nhì bảng A lúc 16 giờ ngày 3.10. Vì sao Ninh Thuận đoạt ngôi đầu bảng A ? Trước thắc mắc của người hâm mộ, vì sao NT xếp trên SLNA và Đà Nẵng (ĐN) để đoạt ngôi đầu bảng A, chúng tôi xin trả lời như sau: Theo điều lệ ở giải U.21 Báo Thanh Niên 2012, nếu từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, sẽ tính thành tích đối đầu giữa các đội này với nhau. Tại bảng A, NT, SLNA và ĐN cùng 6 điểm, nên sẽ tính hiệu số bàn thắng bại giữa 3 đội này với nhau. Cụ thể: SLNA thắng NT 2-0, ĐN thắng SLNA 1-0, NT thắng ĐN 5-1. Như vậy, NT xếp đầu vì có hiệu số đối đầu 5/3, tiếp theo là SLNA 2/1, ĐN có hiệu số 2/5 xếp hạng ba. Q.H Quang Huy - Hoàng Quỳnh >> Khatoco Khánh Hòa cầm chân Nam Định

>> Khatoco Khánh Hòa kiên cường cầm chân Nam Định

>> Khatoco Khánh Hòa lên đầu bảng

>> Khatoco Khánh Hòa muốn chiếm ngôi đầu