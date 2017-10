Than Quảng Ninh và SLNA đặt chân vào VCK

Chiều qua, lượt đấu thứ tư vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên bảng A đã diễn ra tại Nghệ An với các kết quả: Hà Nội T&T thắng trẻ Hà Nội 3-0 do Trịnh Duy Long (10), Nguyễn Văn Hiệp (22) và Dương Anh Tú (25) ghi. Than Quảng Ninh (TQN) thắng Thừa Thiên-Huế 1-0 do Đinh Ngọc Tiến (21) ghi. Còn chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) thắng Vicem Hải Phòng 4-1 do Lê Thế Cường (4) ghi 2 bàn, Nguyễn Đình Bảo (9) và Ngô Hoàng Thịnh (7) ghi 2 bàn còn lại.