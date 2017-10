 Thận trọng khi tổ chức ASIAD 18

Ý kiến “Không nên đặt vấn đề là nên hay không nên nữa”

Ông Lê Như Tiến - Ảnh: Ngọc Thắng Là người đã chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh trong phiên giải trình cách đây vài ngày với câu hỏi “Nếu số tiền tăng vọt so với dự trù kinh phí 150 triệu USD thì lấy đâu ra nguồn?”, hôm qua, trong cuộc trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình theo tinh thần: “Đăng cai ASIAD 18 là cơ hội để tôn vinh VN, khẳng định vị thế của VN trên trường quốc tế. Vì khẳng định chúng ta có điều kiện đăng cai được nên Đảng và Nhà nước đã hoàn toàn nhất trí. Vì thế vào lúc này không nên đặt vấn đề là nên hay không nên nữa”. Ông Tiến phân tích: “Trình độ VĐV, HLV và các nhà quản lý nhờ có sự kiện này mà có điều kiện trưởng thành, trình độ sẽ chạm tới đấu trường châu lục. Chúng ta được lợi không chỉ thể thao mà còn có cơ hội đón tiếp hàng trăm ngàn người từ các nước trong khu vực, châu lục. Nhờ đó phát triển du lịch, phát triển hàng không, nâng cao dịch vụ ngân hàng, khách sạn đi kèm”. Nhưng ông Tiến cũng quan ngại: “Điều tôi lo lắng nhất là ngân sách, nhiều doanh nghiệp trên bờ vực thẳm. Vì thế có thể nói, ASIAD 18 được tổ chức trong bối cảnh kinh tế rất khó khăn, do đó làm bất cứ điều gì nên cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng. Khi thuyết trình để được đăng cai ASIAD, ngành thể thao nói 150 triệu USD, đây chỉ khâu tổ chức cho đại hội thôi, chưa tính đến đào tạo nhân lực, đào tạo đội ngũ VĐV, HLV cũng như chưa tính đến xây mới hạ tầng cơ sở, nâng cấp các công trình hiện có. Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính lo lắng là đúng”. Ông Tiến nói tiếp: “Vừa rồi tôi đề nghị 2 bộ trên và Bộ VH-TT-DL phải ngồi lại với nhau, rà soát lại toàn bộ đề án đầu tư. Nhiều nước dự chi đều vượt quá so với dự toán ban đầu. Ta dự toán 150 triệu USD, chắc chắn không đủ. Cần phải tính đúng tính đủ rồi báo cáo với Chính phủ, không được tách ra. Vì sau này có thể gấp nhiều lần lên, thì cơ quan nào, cá nhân nào phải giải trình về việc này. Nếu không chuẩn bị kỹ, chúng ta rơi vào thế bị động, ngân sách lại có hạn thì sẽ rất nguy hiểm, làm mất cân đối chi đầu tư và chi ngân sách nhà nước". “Tôi cũng ủng hộ quan điểm là nên tận dụng công năng của khu ký túc xá Đại học Quốc gia sắp xây mới tại Láng-Hòa Lạc hoặc sử dụng nhiều khu ký túc xá của các trường đại học khác làm nơi ở của VĐV. Tôi đề nghị phát huy tối đa xã hội hóa. Ví dụ nhờ sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, hoặc huy động nguồn đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, tận dụng những cái đã có để tiết kiệm chi phí. Sau khi ASIAD kết thúc chuyển cho phục vụ dân sinh”, ông Tiến nói. “Quan điểm của tôi là VN xin rút”

Ông Nguyễn Sỹ Cương Ông Nguyễn Sỹ Cương - Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đưa ra cái nhìn rất khắt khe: “Không phải vì tổ chức một lần ASIAD mà hình ảnh đất nước được nâng lên (dù không thể phủ nhận điều này), nhưng để nâng hình ảnh đất nước phải qua nhiều lĩnh vực khác, không chỉ thể thao. Và tôi nói thực, tôi không tin tổ chức ASIAD năm 2019 mọi thứ sẽ hiệu quả hơn, vì bài học từ SEA Games 22 còn rất nhiều. Chúng ta luôn nói câu “tại VN cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu”, nhưng sau khi đầu tư cho sự kiện xong lại không liên tục sử dụng cơ sở vật chất đó hoặc sử dụng sai công năng nên rất lãng phí. Hôm Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh giải trình, tôi có nêu vấn đề mà chưa được trả lời. Đó là: Ngành thể thao có chủ trương, quan điểm sử dụng cơ sở vật chất, các công trình phục vụ tập luyện, thi đấu như thế nào sau mỗi sự kiện được tổ chức? Có một thực tế là ngành chỉ chăm chăm vào việc thu tiền mà không chú tâm việc khai thác sử dụng thường xuyên. Nhiều hạng mục của các công trình thể thao bị mổ xẻ để buôn bán, đành rằng khai thác để lấy lợi nhuận bù đắp nhưng hoàn toàn không nên. Việc đầu tư cho ASIAD trong 5 năm, với tình hình ngày càng trượt giá thì sự đầu tư đó là sự lãng phí rất kinh khủng. Với tính chất quan trọng của ASIAD 18, cần có một cuộc họp, điều trần tiếp về mọi công tác tổ chức. Việc này liên quan đến nhiều ủy ban khác của Quốc hội. Nhiều ủy viên Thường vụ Quốc hội cần được triệu tập, bàn bạc nghiêm túc vấn đề này, để đi đến một kết luận cụ thể. Tôi cho rằng vì chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nhìn nhận ASIAD nghiêm túc hơn. Chúng ta cần có cuộc họp càng sớm càng tốt. Nhưng quan điểm của tôi là VN xin rút, nên cân nhắc thà chịu phạt còn hơn lãng phí đầu tư một lần rồi thôi”.