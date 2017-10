Thắng chưa thuyết phục

Mới tập trung chưa đầy một tháng, với một đội hình hoàn toàn mới, nhiều cầu thủ lần đầu khoác áo VN thi đấu quốc tế, nhưng Olympic VN đã nhập cuộc hứng khởi, chơi tự tin nhiều lúc mang lại sự phấn khích cho gần 15.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đội hình 4-5-1 mà HLV Phan Thanh Hùng xây nên từ những con người mới đã chơi rất mạch lạc. Nổi bật là vai trò cầm chịch trận đấu của Bùi Văn Hiếu (20) đã góp phần kết nối hàng tiền vệ 5 người với Đức Thiện (17) - Ngọc Điểu (13) - Văn Thắng (8) - Thành Trung (23) liên tục chơi nhanh. Nhờ vậy trong hiệp 1, mũi nhọn Anh Đức đã 2 lần có cơ hội tốt đưa VN vượt lên dẫn trước. Đầu tiên là pha đột phá dũng mãnh của Đức Thiện (17) qua 3 cầu thủ Malaysia rồi tỉa bóng cho Thành Trung. Ngay lập tức, cầu thủ đang khoác áo Hòa Phát Hà Nội tung cú sút kỹ thuật chân trái, buộc thủ thành Khairul Fahmi (1-Malaysia), đẩy bóng ra giúp Anh Đức thoát xuống mở tỷ số ở phút 19. Chưa đầy 7 phút sau, từ pha đá phạt vượt tuyến của Minh Đức chỉ sau một pha bật nhanh, tiền đạo của Becamex Bình Dương phá bẫy việt vị dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng sớm cùng thế trận lấn lướt đã khiến Olympic VN có phần chủ quan, đây cũng chính là điểm yếu cố hữu của bóng đá VN. Từ sai lầm trong cú phát bóng của thủ môn Tấn Trường, đã tạo điều kiện cho Talaha Idlan (9) rút ngắn cách biệt 1-2. Không chỉ tình huống cẩu thả này của Tấn Trường, mà sự tự mãn quá sớm của một vài vị trí trong đội hình Olympic VN đã khiến cho đội chủ nhà suýt trả giá trong hiệp 2. Dù HLV Phan Thanh Hùng đã có 4 điều chỉnh khi lần lượt đưa Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Thái Dương, Danh Ngọc vào sân để gia cố lại sức mạnh, nhưng do tâm lý căng cứng sau bàn bị rút ngắn ở cuối hiệp 1 nên lối đá Olympic VN trở nên chệch choạc. Nhiều lúc hàng thủ VN thi đấu không tốt, tạo điều kiện cho Malaysia tạo nên vài cơ hội ăn bàn. Rất may là do đối thủ nôn nóng trong những cú dứt điểm nên VN bảo toàn được chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất hay, nhanh chóng ghi liền hai bàn thắng để chiếm ưu thế. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ sớm hài lòng về chính mình. Khi dễ dàng chiến thắng họ đã lơ là, không chỉ Tấn Trường mà nhiều vị trí khác cũng muốn thể hiện, khiến Olympic VN không chơi tốt ở hiệp 2”. Còn HLV Rajagobal thì nhận xét: “Những pha dàn xếp của VN khá hay, nên chúng tôi đã thua hai bàn quá sớm. Dù vậy, tôi hài lòng với lối chơi của Malaysia ở hiệp 2. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ chơi tốt hơn sau mỗi trận đấu”.

Trong trận đấu trước đó, Olympic Iran hòa Olympic Singapore 1-1. Ông Gholamhossin Peyrorang - HLV trưởng Olympic Iran đã phản ứng gay gắt trọng tài nương nhẹ cho lối chơi bạo lực của Singapore, khiến cầu thủ Iran chơi không đúng phong độ.

Quang Huy