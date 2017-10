Thắng "chung kết ngược", V. Hải Phòng được thưởng kỷ lục

>> Nhóm cuối đào thoát

>> B.Bình Dương đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

Trong số 7 đội có nguy cơ rớt hạng ở nhóm cuối, chỉ có V. Hải Phòng và V. Ninh Bình giành trọn 3 điểm. Với 3 điểm quý như vàng, V. Hải Phòng đã có thể tự định đoạt số phận của mình. Chiến thắng 2-1 trước Hòa Phát Hà Nội (HP. HN) đã mang về cho các cầu thủ của đội bóng đất Cảng số tiền thưởng kỷ lục 1,5 tỉ đồng.

Trong số các trận đấu của vòng 23, trận “chung kết ngược” giữa V. Hải Phòng và HP. HN rất được dư luận quan tâm. Kết quả trong trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của cả 2 đội và cả số phận của những đội bóng đang ở cùng nhóm cuối.

Hành quân đến đất Cảng, HP. HN đã dự trù được khó khăn rất lớn đang chờ đợi mình. V. Hải Phòng mùa bóng này đã suy yếu trầm trọng nhưng sân Lạch Tray vẫn còn đó những sức ép vô hình với bất cứ đội khách nào. Vả lại, đây cũng là trận đấu ra mắt của HLV Trần Đình Hưng và V. Hải Phòng đang khao khát một chiến thắng hơn bao giờ hết.

Chấp nhận chơi phòng ngự và nhường thế trận cho V. Hải Phòng, HP. HN bị đối phương dồn ép nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn. V. Hải Phòng cầm bóng nhiều hơn trong hầu hết thời gian của hiệp một nhưng không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Ngược lại, lối chơi phòng ngự chặt, tấn công nhanh tận dụng tốc độ và sức mạnh của Timothy mà HLV Nguyễn Thành Vinh áp dụng đã phát huy ít nhiều tác dụng. Dù Thiago mở tỷ số cho đội chủ nhà ở những phút cuối hiệp một. Nhưng V. Hải Phòng cũng đã có những phút thất thần khi Timothy ghi bàn cân bằng tỷ số ở phút 59.



Trọng tài Trần Công Trọng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đình Hưng (áo xanh, HP. HN) - Ảnh: Minh Hoàng

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi trọng tài Trần Công Trọng rút chiếc thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Đình Hưng ở giữa hiệp 2. Đây là quyết định được cho là có phần nặng tay của trọng tài Trọng, khiến lối chơi của HP. HN bị phá sản. Đó cũng là quyết định khiến cho cả đội HP. HN đã có phản ứng dữ dội ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Bởi cũng sau khi bị đuổi người, HP. HN đã bị Thiago của V. Hải Phòng ghi bàn quyết định ở phút 85, giành mất trên tay 1 điểm quý giá.

Ở các trận đấu còn lại, K. Khánh Hòa đã "tiến" sát đến giải hạng Nhất khi để thua HAGL trên sân Pleiku với tỷ số 0-1. Ở trận đấu này, Tăng Tuấn ghi bàn duy nhất cho đội bóng phố Núi ở phút 90. K. Khánh Hòa chỉ thi đấu với 10 người từ phút 63 sau khi Nguyễn Thanh Hùng nhận thẻ đỏ vì lỗi chơi bóng thô bạo.



Nguyễn Tăng Tuấn ăn mừng bàn duy nhất giúp HAGL vượt qua K. Khánh Hòa - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Chi Lăng, SHB. Đà Nẵng đánh bại Đồng Tâm Long An với tỷ số 2-0. Hai tiền đạo của đội bóng sông Hàn là Merlo và Ngọc Thanh là những người lập công.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã chạm một tay vào chức vô địch khi đánh bại N. Sài Gòn 3-1. Helio, Trọng Hoàng và Fagan ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ. Bàn danh dự của N. Sài Gòn do đội trưởng Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An tự đưa bóng vào lưới nhà.

Trên sân nhà Cao Lãnh, CS. Đồng Tháp đánh bại LS. Thanh Hóa 2-0 bằng các bàn thắng của Văn Nghĩa và Felix.



Hà Nội ACB (áo xanh) thua 2-3 trên sân nhà trước V. Ninh Bình - Ảnh: Minh Hoàng

Trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội ACB đã để thua V. Ninh Bình 2-3. Các bàn thắng của V. Ninh Bình do công của Gustavo (2 bàn) và Văn Thông ghi được. Hà Nội ACB ghi được 2 bàn thắng do công của Lucas và Thanh Nguyên.

Kết quả vòng 23

SLNA - N. Sài Gòn: 3-1

HN. ACB - V. Ninh Bình: 2-3

HAGL - K. Khánh Hòa: 1-0

CS. Đồng Tháp - LS. Thanh Hóa: 2-0

SHB. Đà Nẵng - ĐTLA: 2-0

V. Hải Phòng - HP. HN: 2-1

Anh Kiệt - Sơn Tùng