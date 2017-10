Thắng dễ chủ nhà, U.21 An Giang vào bán kết

(TNO) Chiến thắng 3-1 trước chủ nhà TP.HCM ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra tối nay đã đưa An Giang trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào bán kết sau 2 trận toàn thắng tại vòng chung kết U.21 Quốc giaBáo Thanh Niên - Cup Clear Men 2015.

U.21 An Giang (áo trắng) đã tạo bất ngờ ở bảng A - Ảnh: Khả Hòa U.21 An Giang (áo trắng) đã tạo bất ngờ ở bảng A - Ảnh: Khả Hòa

Tinh thần lên cao sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 ở trận đầu trước Thừa Thiên Huế, tối nay các cầu thủ An Giang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng cũng với màn ngược dòng trước chủ nhà TP.HCM.



TP.HCM có bàn thắng mở tỷ số ở phút 18 sau nỗ lực dứt điểm thành bàn của Nguyễn Thanh Lâm. Tuy nhiên An Giang kịp có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 30 khi Lâm Quí có pha đá phạt từ xa đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Trần Minh Toàn.



Không được đánh giá cao tại vòng chung kết nhưng các học trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn chứng tỏ vì sao họ qua mặt các đội rất mạnh ở vòng bảng như Đồng Tâm Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long trở thành đại diện duy nhất của bóng đá miền Tây “tranh hùng” tại TP.HCM.



Sau khi có bàn gỡ hòa, các cầu thủ An Giang càng đá càng hay trong khi nhiều cầu thủ chủ nhà TP.HCM có dấu hiệu đuồi sức, mất nhịp trận đấu. Phút 71, Trần Tấn Tài đưa An Giang vươn lên dẫn 2-1 sau cú sút căng như kẻ chỉ bên cánh phải thành bàn.

HLV Phùng Thanh Phương liên tục có những điều chỉnh trên hàng công nhằm giúp đội nhà tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 88, Trần Tấn Tài hoàn tất cú đúp cho bản thân, khép lại chiến thắng cách biệt 3-1 cho An Giang. Màn trình diễn ấn tượng này cũng giúp Tấn Tài đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

U.21 An Giang là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết ở bảng A - Ảnh: Khả Hòa



Với 2 trận toàn thắng, An Giang chính thức đoạt tấm vé đầu tiên của bảng A vào bán kết. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội Thừa Thiên Huế (3 điểm), TP.HCM (1 điểm) và Gia Lai (1 điểm). HLV Trần Ngọc Thái Tuấn cho biết, An Giang không đặt mục tiêu cao đầu giải nhưng tinh thần thi đấu đồng lòng, quyết tâm, kiên trì đã mang lại thành công. Trong khi đó HLV Phùng Thanh Phương (TP.HCM) thổ lộ các cầu thủ đội nhà đánh mất thế trận về tay đội An Giang nên trận thua phản ánh đúng những gì các cầu thủ thể hiện trên sân. TP.HCM sẽ nỗ lực hết mình ở trận cuối để giành tấm vé còn lại vào bán kết.

Hoàng Quỳnh