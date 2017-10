Thắng dễ Đồng Nai, Hà Nội T&T trở lại cuộc đua vô địch

(TNO) Thắng Đồng Nai với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 16 trên sân Hàng Đẫy vào chiều 23.5, Hà Nội T&T vẫn tràn đầy hy vọng trên cuộc đua tới chức vô địch V-League 2014.

>> Tuyển thủ Trinidad & Tobago đầu quân cho Hà Nội T&T

>> Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Đắk Lắk loại Hà Nội T&T

>> Đè bẹp đối thủ đến từ Myanmar, Hà Nội T&T vào tứ kết AFC Cup



Hà Nội T&T (áo vàng) hoàn toàn tỏ ra lấn lướt so với Đồng Nai - Ảnh: Minh Tú

Xét về nhân sự, Hà Nội T&T hoàn toàn tỏ ra lấn lướt so với đối thủ bởi sở hữu tới 5 tuyển thủ quốc gia, các cầu thủ ngoại như Gonzalo, Hector hay tân binh Cyrus Daniel cũng có chất lượng cực cao, chưa kể cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 15 bàn.

Còn Đồng Nai yếu thế hơn hẳn bởi hầu như không có ngôi sao, nổi bật nhất chỉ có Hữu Phát và Hải Anh. Và ở trận đấu trên sân khách chiều nay, hai trụ cột này đã không thể phát huy được thế mạnh của mình.

Với đội hình đồng đều hơn, sắc sảo hơn, không có gì ngạc nhiên khi đội bóng của bầu Hiển đã chơi khá áp đảo. Dù ở phút 16, Hector - một trụ cột ở tuyến giữa phải rời sân do chấn thương (thay bằng Bùi Văn Hiếu), nhưng Hà Nội T&T vẫn làm chủ thế trận.

Nhưng suốt giai đoạn đầu của hiệp 1, Hà Nội T&T đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Còn đội khách cũng có một vài tình huống sút xa khá nguy hiểm nhưng đều bất thành.

Phút 40, Văn Quyết bị phạm lỗi trong vòng cấm và Hoàng Vũ Samson đã thực hiện tốt quả phạt đền, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, thời tiết ở Hà Nội tuy đã hết nắng nhưng vẫn cực kỳ oi nồng khiến cả hai đối thủ đều có dấu hiệu xuống sức. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn có thêm bàn thắng nữa ở phút 60 lại do công của Hoàng Vũ Samson khi anh bật cao đánh đầu hạ gục hàng thủ đối phương.



Samson (phải) lập cú đúp cho Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú

Như vậy, Samson đã ghi được 17 bàn cho đến giờ phút này. Năm ngoái, Samson cùng với đồng đội Gonzalo đoạt danh hiệu vua phá lưới V-League 2013.

Sau bàn thua thứ 2, HLV Trần Bình Sự tiếp tục thay đổi nhân sự nhưng không đem lại hiệu quả và chung cuộc Đồng Nai thất bại với kết quả 0-2, chấp nhận trận thua thứ 3 liên tiếp.

Còn Hà Nội T&T vẫn đứng nguyên vị trí thứ 3 nhưng nâng số điểm lên 26 điểm, chỉ còn cách 2 đội đội đầu bảng là Bình Dương và Thanh Hóa 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng phát biểu: “Chiến thắng này rất quan trọng với chúng tôi vì giúp Hà Nội T&T tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Chúng tôi còn hai trận chưa đá”.

Vào 18 giờ chiều mai, sẽ diễn ra hai trận đấu khác thuộc vòng 16 là Sông Lam Nghệ An gặp SHB.Đà Nẵng trên sân Vinh (trực tiếp trên Bóngđá TV) và Đồng Tâm Long An gặp Than Quảng Ninh trên sân Long An.

Lan Phương

Lan Phương