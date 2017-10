Thắng dễ Long An, Hà Nội FC leo lên ngôi đầu V-League 2017

Đội quân của HLV Minh Phương chơi yếu ớt và rời rạc nên để cho đội bóng thủ đô dễ dàng khống chế thế trận. Với lực lượng nhỉnh hơn hẳn, Hà Nội khiến Long An phải ở thế chống trả vất vả. Ngay phút thứ 7, Samson đã mở tỷ số trận đấu. Ngay sau đó, Samson, Văn Quyết rồi Thành Lương, Thái Quý lần lượt ghi bàn để nhấn chìm Long An với tỷ số 5-1. Mãi đến phút 90, Long An mới có được bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Oseni từ chấm 11m. Thắng trận này, Hà Nội được 19 điểm, tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, Long An mới được 4 điểm, xếp cuối bảng. Qua 4 trận cầm quân, dù rất nỗ lực, nhưng có thể thấy huấn luyện viên Minh Phương khó có thể cứu Long An ở thời điểm này, khi lực lượng của Long An quá yếu. Có thể, Long An cần phải đến giai đoạn 2 để tăng cường lực lượng và ổn định tinh thần cầu thủ. Ở trận còn lại, Xổ số kiến thiết Cần Thơ (CT) hòa Than Quảng Ninh (TQN) 1-1. TQN dẫn bàn trước với bàn thắng của Patiyo ở phút 28, bàn gỡ của CT do Henry ghi ở phút 52.