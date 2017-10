Thắng Hồng Kông 5-0, nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2014

VÀOOOOOOO. 3-0 cho Việt Nam. Nguyễn Thị Xuyến thực hiện thành công quả đá lần thứ 2. Trước đó, Tuyết Dung thực hiện không thành công nhưng trọng tài cho Việt Nam đá lại do thủ môn Hồng Kông đã di chuyển trước khi cầu thủ sút bóng

Nhà báo Quang Tuyến từ Incheon - Hàn Quốc thông tin: Đội hình tuyển nữ Việt Nam có 2 sự thay đổi so với trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Đó là Thùy Trang, cầu thủ futsal vào thay Nguyễn Thị Liễu và Vũ Thị Nhưng thay Nguyễn Thị Thanh

Tuyển nữ Việt Nam: Kiều Trinh; Hải Hòa, Ngọc Anh, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang. Tuyển nữ Hồng Kông: Leung Wai Nga, Ng Po Lam Paulie, Chu Ling Ling, Chan Wing See, Lau Mung Ling, Wong Shik Fan, Lau Yun Yi, Sin Chung Yee, He Yong, Wong So Han, Cheung Wai Ki

