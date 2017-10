Thắng ngược SLNA, Than Quảng Ninh lần đầu giành 3 điểm trên sân nhà

90'+3' KẾT THÚC TRẬN. Than Quảng Ninh thắng SLNA 3-1. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

90' Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.

90' VÀOOOOOOOOOO. 3-1 cho Than Quảng Ninh. Nỗ lực của Bisan đã giúp cho Ngô Đức Thắng có bàn thắng dễ dàng, đệm bóng vào lưới trống.

[VIDEO]: THAN QUẢNG NINH 3-1 SLNA

88' THẺ VÀNG. Xuân Mạnh của SLNA phạm lỗi với Bisan.

87' Đến lúc này hầu như các cầu thủ Quảng Ninh đều lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn tỷ số.

83' THAY NGƯỜI. Đức Thắng vào thay Hải Huy bên phía Quảng Ninh. SLNA: Hồ Tuấn Tài vào thay Phi Sơn.

80' Lúc này người sốt ruột là các cầu thủ SLNA. Phía chủ nhà Than Quảng Ninh đang triển khai lối chơi phòng thủ phản công rất hiệu quả.

75' Trận đấu đang diễn ra rất sôi động. Hai đội chơi đôi công. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

72' QUẢNG NINH THAY NGƯỜI. Tiến Dụng vào thay Vũ Minh Tuấn.

67' SLNA THAY NGƯỜI. Xuân Mạnh vào thay Cao Thắng.

66' VÀOOOOOOOOOOOOOOOO. 2-1 cho Than Quảng Ninh. Vũ Minh Tuấn đã có cú sút hiểm hóc, bóng đi sệt.

[VIDEO]: THAN QUẢNG NINH 2-1 SLNA Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

63' BÓNG TRÚNG XÀ NGANG. Cầu thủ vừa vào sân thay người Bisan đã có cú dứt diểm, bóng trúng xà ngang SLNA. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

62' QUẢNG NINH THAY NGƯỜI. Bisan vào thay Mạc Hồng Quân.

60' Sau khi có bàn gỡ hòa, các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi rất hưng phấn. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

57' Một lần nữa thủ môn Tuấn Linh của Quảng Ninh phải vất vả khống chế cú sút của Odat.

55' NGUY HIỂM. Odat vừa tung ra cú sút cận thành khiến thủ môn Tuấn Linh phải vất vả cả phá.

52' VÀOOOOOOOOOO. 1-1 cho Than Quảng Ninh. Nghiêm Xuân Tú tạt bóng như đặt đến ngay cái đầu của Dyachenko.

[VIDEO]: THAN QUẢNG NINH 1-1 SLNA Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU.

45'+2' KẾT THÚC HIỆP 1. SLNA tạm dẫn trước Than Quảng Ninh 1-0.

45' Hiệp 1 được cộng thêm 2 phút bù giờ.

40' THẺ VÀNG. Mạc Hồng Quân phạm lỗi kéo người.

36' Hàng thủ SLNA chơi lăn xả. Mạc Hồng Quân vừa bị Quế Ngọc Hải đoạt bóng từ trong chân. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

32' Cho đến lúc này Than Quảng Ninh vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân nhà, Cẩm Phả.

27' Than Quảng Ninh vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự đang chơi rất chắc chắn của SLNA. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải không chỉ giúp cho đồng đội lên tinh thần mà còn khiến hàng thủ đội bóng xứ Nghệ rất khó bị đánh bại. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

21' Than Quảng Ninh có sự trở lại của tiền vệ Vũ Minh Tuấn sau chấn thương và anh đang thi đấu khá nổi bật. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

18' VÀOOOOOOOOO. 1-0 cho SLNA. Phi Sơn chuyền bóng thông minh để Odat đặt lòng chính xác.

[VIDEO]: QUẢNG NINH 0-1 SLNA Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

16' Nhịp độ trận đấu diễn ra rất nhanh. Hai đội ăn miếng trả miếng. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

13' Bóng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Than Quảng Ninh. Nếu để thua trận này nhiều khả năng đội bóng xứ Mỏ sẽ rơi xuống chót bảng xếp hạng.

8' Bên phía SLNA có ngòi nổ Odat, đã có 4 bàn thắng/5 trận. Than Quảng Ninh phải cẩn thận ngoại binh này.

5' Các cầu thủ Than Quảng Ninh nhập cuộc rất nhanh. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

18 giờ HIỆP 1 BẮT ĐẦU. Than Quảng Ninh giao bóng trước.

17 giờ 55 Than Quảng Ninh ra sân với trang phục toàn đỏ, còn SLNA toàn vàng. Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

17 giờ 30 Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Văn Khoa, Tiến Duy, Văn Hiếu, Dyachenko, Hoa Hùng, Xuân Tú, Huy Cường, Hải Huy, Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân SLNA: Nguyên Mạnh - Văn Khánh, Ngọc Toàn, Mạnh Hùng, Xuân Thắng, Minh Đức, Odat, Ngọc Hải, Baba Salia, Đình Hoàng, Phi Sơn ĐỘI HÌNH RA SÂN

17 giờ 20 Cầu thủ Than Quảng Ninh và SLNA làm nóng trên sân Cẩm Phả Than Quảng Ninh Than Quảng Ninh SLNA - Ảnh: Lê Tân SLNA - Ảnh: Lê Tân

17 giờ 17 VÀOOOOO!!! Từ pha đi bóng của Thành Lương, Gonzalo đã dễ dàng đệm lòng nâng cách biệt lên 4-0 cho Hà Nội T&T. 45'



17 giờ 15 Khu kỹ thuật của Than Quảng Ninh Ban huấn luyện của SLNA Ảnh: Lê Tân Ảnh: Lê Tân

17 giờ 10 Trận đấu đáng chú ý nhất của ngày hôm nay sẽ diễn ra trên sân Cẩm Phả, nơi Than Quảng Ninh sẽ tiếp SLNA. Than Quảng Ninh hiện đang xếp thứ 11 với 4 điểm, trong khi SLNA xếp thứ 7 với 7 điểm. CĐV Quảng Ninh - Ảnh: Lê Tân CĐV Quảng Ninh - Ảnh: Lê Tân CĐV SLNA - Ảnh: Lê Tân CĐV SLNA - Ảnh: Lê Tân

17 giờ 5 Khá bất ngờ, khi không nhìn ra đây là "trận cầu 6 điểm". Long An đang chơi thiếu lửa và các CĐV của họ cũng rất lặng lẽ trên các khán đài. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập

17 giờ VÀOOOOO!!! Lại một sai lầm nữa của Long An và Gonzalo dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội T&T.

30'

16 giờ 50 Có lợi thế sân nhà, nhưng sự thiếu tập trung của hàng thủ đang khiến Long An bị dẫn sớm 2 bàn. Ở ngoài đường biên, HLV Huỳnh Ngọc San phải chuẩn bị tung Minh Tòng vào thay Thành Trung để siết lại đội hình. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập

16 giờ 46 VÀOOOOOO!!! 2-0 cho Hà Nội T&T. Hoàng Vũ Samson nhân đôi cách biệt cho đội khách. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập 14'



16 giờ 45 VÀOOOOOO!!! Hà Nội T&T có bàn mở tỷ số do công tiền vệ Hùng Dũng. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập 13'



16 giờ 40 Trao đổi cùng Thanh Niên trước khi trận đấu diễn ra, HLV Huỳnh Ngọc San của Long An cho biết ông xác định đây là "trận cầu 6 điểm". Bằng mọi giá, Long An sẽ tận dụng cái nóng miền Tây để lấy 3 điểm trước Hà Nội T&T đang lâm vào thế khó. Ảnh: Độc Lập Ảnh: Độc Lập

16 giờ 35 Những hình ảnh từ sân Tân An, nơi diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Long An và Hà Nội T&T. Long An đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng sẽ ra sân với trang phục áo đỏ, quần đen, còn Hà Nội T&T đang xếp chót bảng với trang phục quần trắng áo tím. Long An đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng sẽ ra sân với trang phục áo đỏ, quần đen, còn Hà Nội T&T đang xếp chót bảng với trang phục quần trắng áo tím. Trên khán đài sân Tân An có sự xuất hiện của bầu Hiển, ông chủ của CLB Hà Nội T&T. Trên khán đài sân Tân An có sự xuất hiện của bầu Hiển, ông chủ của CLB Hà Nội T&T. Đó có thể sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần cho Hà Nội T&T, vốn chỉ mới có 1 điểm sau 5 trận. HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng có mặt để theo dõi trận đấu giữa Long An và Hà Nội T&T - Ảnh: Độc Lập HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng có mặt để theo dõi trận đấu giữa Long An và Hà Nội T&T - Ảnh: Độc Lập

16 giờ 30 Hai trận đấu sớm của ngày thi đấu hôm nay diễn ra trên sân Tân An và Cao Lãnh đã bắt đầu hiệp 1.