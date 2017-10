Thắng thuyết phục Thanh Hóa, Sài Gòn FC vươn lên xếp thứ 3

Ivan Firer bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc khi sút không chính xác trong pha bóng đối mặt khung thành thủ môn Đức An (Sài Gòn).

Nguy hiểm. Ivan Firer sút cận thành nhưng thủ môn Đức An (Sài Gòn) lại xuất sắc bắt gọn bóng. Các cầu thủ Sài Gòn đang chơi khá hay cho dù họ chỉ là tân binh ở giải năm nay.

Trên sân Thống Nhất, CĐV Thanh Hóa nhuộm vàng cầu trường khi có rất đông khán giả xứ Thanh đến sân để cổ vũ cho đội nhà của mình. Lúc này lực lượng an ninh sân đã được triển khai.

Sài Gòn: Thủ môn Đức An, Văn Ngọc, Khánh Thành, Quốc Long, Đình Trọng, Xuân Dương, Ngọc Duy, Duy Long, Văn Thuận, Andrew, Maurice.

15 giờ 45