Thắng U.19 Hà Nội T&T 2-1, S.Khánh Hòa vào bán kết

Tiền vệ Duy Khánh ghi 4 bàn trong chiến thắng 5-2 của B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Ở trận đấu còn lại trên sân Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa, Becamex Bình Dương giành chiến thắng 5-2 trước An Giang nhưng ngậm ngùi bị loại. Tiền vệ Trần Duy Khánh - dự tuyển U.23 Việt Nam - thi đấu xuất sắc với 4 lần lập công cho Becamex Bình Dương ở các phút 13, 15, 21 và 43. Bàn thắng còn lại của Becamex Bình Dương ghi ở phút 90 do công Tống Anh Tỷ. Nỗ lực của các cầu thủ An Giang giúp họ có 2 bàn thắng ở phút 45 do công Huy Tín, phút 49 do công Công Tạo.