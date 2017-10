Thắng U.21 Thái Lan 2-1: U.19 VN đăng quang

Các giải thưởng



Đội vô địch U.19 VN nhận cúp, cờ, 25 HC vàng và 10.000 USD tiền thưởng do ông Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí VN trao.



- Đội U.21 Thái Lan hạng nhì, nhận cờ, 25 HC bạc và 7.000 USD tiền thưởng do ông Thân Đức Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cienco 5 trao.



- Đội U.21 Báo Thanh Niên VN hạng ba nhận cờ,



28 HC đồng và 5.000 USD tiền thưởng.



- Đội U.21 Báo Thanh Niên VN đoạt giải phong cách nhận cờ và 3.000 USD tiền thưởng do Cienco 5 trao.



- Các giải cá nhân:



+ Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Văn Quyết - U.19 VN (phần thưởng: 500 USD do ông Mai Đăng Trình, Phó tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Nam trao).



+ Vua phá lưới: Pattana Sokjoho - U.21 Thái Lan (phần thưởng: 500 USD do ông Trần Duy Minh, Giám đốc dự án Công ty thể thao Động Lực trao).



+ Thủ môn xuất sắc nhất giải: Suchin Yen Arom - U.21 Thái Lan (phần thưởng: 500 USD do ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy nước Sanna thuộc Công ty yến Sào Khánh Hòa trao).



+ 8 trọng tài hoàn thành nhiệm vụ (phần thưởng 500 USD do ông Lưu Quang Lãm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông bóng đá VN - VMF - trao). VMF cũng trao giải Cầu thủ Việt Nam chơi ấn tượng nhất với phần thưởng 500 USD cho Nguyễn Văn Quyết, U.19 VN. H.Q