Thắng Viettel 1-0 trong trận play-off, Long An tiếp tục ở lại V-League

Trái với dự đoán, Viettel nhập cuộc với quyết tâm lớn. Khi sức trẻ của đoàn quân ông Nguyễn Hải Biên thể hiện, Long An đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Sự nhiệt tình, lăn xả trong từng pha bóng cùng với lối chơi gắn kết khi các cầu thủ song hành cùng nhau trong một thời gian dài, Viettel đã chơi thế trận khá ngang ngửa so với đội bóng giàu truyền thống lẫn kinh nghiệm là Long An.



Chính lối đá đầy nhiệt huyết, có bài bản của đối phương đã khiến cho một Long An tỏ ra khá lúng túng trong các pha tổ chức tấn công, dù được đánh giá cao hơn. Khả năng cầm bóng của Huỳnh Tấn Tài và Tài Em ở tuyến giữa không thực sự hiệu quả khi để mất bóng khá nhiều nên tiền đạo Hoài Nam gần như không có pha hãm thành nào đáng kể. Tình thế buộc Long An phải trông chờ vào những tình huống cố định.

Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng từng 2 lần vô địch V-League cũng được hưởng vài quả phạt gần vạch 16m50 nhưng đoàn quân của ông Ngô Quang Sang không tận dụng thành công.

Chắc chắn và kỷ luật trong phòng ngự, những pha lên bóng của Viettel cũng khá sắc sảo. Sự cơ động của 2 tiền vệ biên bằng những pha lên bóng đầy tốc độ đã giúp cho đại diện của hạng Nhất có những pha hãm thành sóng gió về phía cầu môn của Tiến Anh. Tuy nhiên, sự thiếu tinh tế trong khu vực 16m50 của các tiền đạo đã không giúp cho Viettel có được bàn khai thông bế tắc sau 45 phút đầu tiên.

Sức trẻ của Viettel càng được chứng tỏ trong hiệp 2 khi đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên tạo thế trận lất lượt hoàn toàn so với Long An. Tỷ lệ thuận với thế trận gần như một chiều ấy là cơ hội ăn bàn được tạo ra và còn rõ ràng hơn so với hiệp 1. Nhưng đáng tiếc là các chân sút của Viettel đã không thể tận dụng được khoảng 5 tình huống ngon ăn trên sân khi dứt điểm không chính xác hoặc không thắng được thủ môn Tiến Anh trong các pha đối diện.

Lép về hoàn toàn, nhưng Long An cũng có cớ để tiếc nuối khi không có bàn thắng. Trong các pha phản công hiếm hoi của mình, đội bóng từng 2 lần vô địch V-League cũng có 2 cơ hội ăn bàn rất rõ nét. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 60 khi Tài Lộc đánh bại được thủ môn Xuân Sơn nhưng cú sút chéo góc của tiền vệ này lại đập cột dọc dội ra.

Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức buộc 2 đội phải thi đấu 2 hiệp phụ để phân định thắng thua. Phút 94, Huỳnh Tấn Tài có pha đi sát biên dọc rồi bất ngờ tung cú nửa sút nửa chuyền đưa bóng bật cột dọc lăn vào lưới, bất ngờ khai thông thế bế tắc cho Long An dù Viettel vẫn chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc trở lại. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dặn cùng một chút may mắn đã giúp cho đại diện của V-League giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó trụ hạng thành công.

Hồng Hiên