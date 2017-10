Thanh Hóa 'bay' cao do đâu ?

Các trận thi đấu chiều nay:15 giờ: Than Quảng Ninh gặp HAGL (Bóng đá TV trực tiếp), 16 giờ: Thanh Hóa - Hà Nội T&T (VTC3), Hùng Vương An Giang - Becamex Bình Dương (An Giang TV), SHB Đà Nẵng - SLNA (VTV6).

Thanh Niên Online sẽ tường thuật trực tiếp đầy đủ các trận đấu này.