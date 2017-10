Thanh Hóa hạ HAGL bằng bàn thắng gây tranh cãi

16 giờ 30

XSKT.Cần Thơ, đội đang cùng có được 10 điểm giống HAGL sẽ gặp Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Than Quảng Ninh đang có phong độ đi xuống, đặc biệt xuất hiện dấu hiệu lục đục nội bộ, khi tương lai của HLV Đinh Cao Nghĩa đang bị đặt dấu hỏi. Phong độ kém cỏi trên sân nhà của Than Quảng Ninh khi đã thua 4 trận ở sân Cẩm Phả cho thấy XSKT.Cần Thơ với 5 cầu thủ được bổ sung ở giai đoạn 2 đủ sức để kiếm điểm.



Trong khi đó, Đồng Nai - đội đang xếp cuối bảng với 1 điểm ít hơn HAGL sẽ có trận đấu trên sân nhà tiếp Đồng Tháp. Đây là cơ hội cực lớn của thầy trò HLV Trần Bình Sự để giành trọn 3 điểm.



Khả năng cả Đồng Nai và XSKT.Cần Thơ có điểm rất cao, thế nên nếu thất bại trước Thanh Hóa, đội bóng của bầu Đức sẽ phải "cầm đèn đỏ" sau vòng đấu này. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc đua trụ hạng càng trở nên khó khăn hơn khi vòng tới đây, HAGL sẽ làm khách ở Cẩm Phả.