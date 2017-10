Thanh Hóa tăng cường an ninh trận tiếp Hải Phòng

Ngày hội của cổ động viên hai đội

Có thể nói, hầu hết cổ động viên các đội bóng ở Việt Nam đều rất e ngại trước sự cuồng nhiệt của cổ động viên Hải Phòng. Nhưng với khán giả xứ Thanh lại khác, họ đang rất mong mỏi được gặp gỡ những cổ động viên thành phố hoa phượng đỏ. Thời gian qua, nhiều trận đối đầu của đội bóng xứ Thanh với đội bóng đất Cảng đã trở thành ngày hội của cổ động viên hai đội.

Bao giờ cũng vậy, mỗi lần đội bóng Hải Phòng làm khách trên sân Thanh Hóa thì các cổ động viên đất Cảng cũng kéo quân vào Thanh Hóa trước một ngày. Đầu tiên, Hội cổ động viên hai đội sẽ có một vài hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, các gia đình chính sách, tiếp đến là tổ chức tiệc tùng chung, sau đó là cùng ra sân cổ vũ tưng bừng. Ở những mùa giải trước, không ít lần các cổ động viên Hải Phòng còn “tặng” pháo sáng để các cổ động viên xứ Thanh... đốt trên khán đài khi có cơ hội ăn mừng. Và tất nhiên, người hâm mộ xứ Thanh cũng luôn được đón tiếp tưng bừng mỗi khi đội nhà có chuyến làm khách ở đất Cảng.

Hội cổ động viên Hải Phòng và Thanh Hóa vốn có truyền thống thân thiện từ rất lâu, nhưng đặc biệt trở lên khăng khít, gắn bó sau khi Hội cổ động viên xứ Thanh ứng cứu các cổ động viên Hải Phòng trên đất Nghệ An vào năm 2009. Khi đó, xe chở khán giả Hải Phòng vào đến Diễn Châu (Nghệ An) thì bị cảnh sát giao thông bắt giữ. Các "hoạt náo viên" Hải Phòng đã cho xe ô tô đậu nghênh ngang giữa đường, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A. Biết tin, rất đông thanh niên địa phương đã túa ra, đánh nhau với khán giả đất Cảng.

Bị vây hãm cho tận tới đêm khuya trong cảnh đói rét, Hội cổ động viên Hải Phòng phải liên lạc cầu cứu Hội cổ động viên Thanh Hóa. Ngay trong đêm, Hội cổ động viên Thanh Hóa đã thuê xe, vượt hơn 100 km vào xứ Nghệ đưa các cổ động viên đất Cảng về Thanh Hóa, bố trí ăn uống, nghỉ ngơi, rồi đưa về Hải Phòng.

Lập hàng rào an ninh trên khán đài

Do tính chất quan trọng của trận đấu vào chiều 22.5, nên mặc dù lực lượng khán giả của đôi bên vốn có truyền thống thân thiện, chưa từng xảy ra va chạm, nhưng Ban tổ chức sân Thanh Hóa vẫn đề cao cảnh giác, sớm xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho trận đấu. Lực lượng an ninh sẽ kiểm soát chặt chẽ việc các cổ động viên mang vật cứng, chai nước, đặc biệt là pháo sáng vào sân. Các cổ động viên bị phát hiện cố tình mang vật cứng trong người sẽ bị lượng an ninh không cho vào sân.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Giám đốc điều hành câu lạc bộ FLC Thanh Hóa cho biết, ngay sau trận đấu với Đồng Tháp ở vòng đấu trước, Ban tổ chức sân Thanh Hóa và các đơn vị liên quan như công an, quân đội đã họp, triển khai các phương án đảm bảo an ninh cho trận đấu với đội Hải Phòng trên sân nhà.

“Chắc chắn, số lượng khán giả Hải Phòng lần này sẽ tăng đột biến do tính chất quan trọng của trận đấu. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức để các cổ động viên đội khách được vào sân. Khi cần thiết, ngoài khán đài A4, chúng tôi sẽ bố trí thêm khu vực khán đài A3 cho các cổ động viên đất Cảng. Tất nhiên, như thường lệ, trên khán đài, ban tổ chức sẽ thiết lập hàng rào an ninh để tách cổ động viên của hai đội thành hai khối riêng biệt, đề phòng mọi bất trắc”, ông Hoài nói.

Giám đốc kỹ thuật của Thanh Hóa Lê Thụy Hải cho hay: "Nhiệm vụ của đội bóng là tập trung vào chuyên môn. Nhưng chuyên môn chỉ phát huy được nếu an ninh, an toàn trận đấu được đảm bảo tối đa. Chúng tôi cảm thấy yên lòng khi ban tổ chức có kế hoạch bảo vệ trận đấu một cách chu đáo, chuyên nghiệp. Cầu thủ hai đội sẽ rất phấn khích khi được thi đấu trong một bầu không khí nhiệt huyết trên bốn bề khán đài".

