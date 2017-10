Thành lập đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên VN

Ngay sau khi kết thúc VCK giải U.21 Báo Thanh Niên tại Ninh Thuận, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đã ký quyết định triệu tập đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên VN tham dự giải U.21 quốc tế tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 13 đến 21.10.

Đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên VN do HLV Đinh Văn Dũng (Sông Lam Nghệ An - SLNA) làm HLV trưởng cùng các trợ lý là Nguyễn Quang Hoàn (Than Quảng Ninh - TQN), Nguyễn Quang Sơn (Ninh Thuận - NT), Lê Mạnh Hùng (SLNA), bác sĩ Trương Văn Dũng (Gia Lai). Các HLV Đinh Dũng, Quang Hoàn, Quang Sơn là 3 HLV trưởng của 3 đội vừa đạt thứ hạng cao tại VCK U.21. Ông Đinh Văn Dũng còn có kinh nghiệm 4 lần tham gia BHL đội U.21 dự giải quốc tế, còn Mạnh Hùng là HLV thủ môn.



Cặp tiền đạo Hữu Khôi - Minh Tuấn chơi xuất sắc năm rồi sẽ tái hợp

Đội gồm 22 cầu thủ: Thủ môn (3): Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Thanh Diệp (NT), Huỳnh Tuấn Linh (TQN). Hậu vệ (7): Trần Định Hoàng, Ngô Hoàng Thịnh, Quế Ngọc Mạnh (SLNA), Bùi Hoàng Mỹ (NT), Kiều Minh Đức, Nguyễn Tiến Duy (TQN), Dương Thanh Hào (CS Đồng Tháp). Tiền vệ (8): Nguyễn Hải Huy, Vũ Minh Tuấn (TQN), Võ Út Cường, Lê Duy Thanh (NT), Lê Thế Cường, Trần Phi Sơn, Nguyễn Huy Hùng, Hồ Khắc Ngọc (SLNA). Tiền đạo (4): Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bảo, Vũ Quang Nam (SLNA).

Hôm qua, đội đã tập trung tại NT và di chuyển lên Gia Lai trong hôm nay 7.10 để kịp bước vào tập luyện trong vòng 5 ngày. Đội tuyển chọn U.21 VN sẽ trú tại Trung tâm Hàm Rồng và bước vào trận đầu tiên gặp U.21 Singapore vào 18 giờ chiều 13.10 trên sân Pleiku.

Q.T

