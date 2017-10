Thành Lương học lớp HLV hạng C của AFC

(TNO) Tranh thủ khoảng thời gian rảnh sau khi V-League 2016 chưa khởi tranh, cầu thủ từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam Phạm Thành Lương đã đăng ký theo học khóa đào tạo HLV hạng C tại Huế do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.

Thành Lương (trái) đang là trụ cột ở CLB Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú Thành Lương (trái) đang là trụ cột ở CLB Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú

Thành Lương đã từng bước chinh phục những đỉnh cao như 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam, vô địch V-League 2013 với Hà Nội T&T hay lên ngôi Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2008.

Tuổi thơ của cầu thủ đang là trụ cột ở Hà Nội T&T rất gian khổ trước khi thành danh nên anh luôn mong muốn sau này sẽ giúp đỡ nhiều em nhỏ đồng cảnh ngộ có thể thoát nghèo và tìm thấy hạnh phúc từ bóng đá. Quyết định theo học khóa học đào tạo HLV hạng C tại Huế do AFC tổ chức không nằm ngoài hoài bão của Thành Lương.

Khóa học này sẽ do AFC tổ chức từ ngày 5 đến 26.11 với sự góp mặt của nhiều cầu thủ, HLV Việt Nam. Cựu đội trưởng Nguyễn Minh Phương của CLB SHB.Đà Nẵng cũng từng theo học và nhận được bằng HLV các lớp C, B và A do AFC cấp.

Lĩnh Nam