Thanh tra Bộ VH-TT-DL siết chặt quản lý V-League

(TNO) Lần đầu tiên Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) có văn bản chỉ đạo Thanh tra Sở VH-TT-DL về việc quản lý hai giải đấu quốc nội là V-League và hạng Nhất quốc gia.

Các trận đấu của V-League đã nhận được sự quan tâm từ Bộ VH-TT-DL - Ảnh: Khả Hòa

Sau hai vòng đấu đầu tiên của giải Vô địch bóng đá nam V-League 2015, ngày 12.1, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL Vũ Xuân Thành đã ký công văn gửi Thanh tra Sở các địa phương với nội dung nêu rõ: “Trong những năm vừa qua, công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao nói chung và các giải bóng đá nói riêng ngày càng trở nên chuyên nghiệp, tuy nhiên vẫn còn một số hiện tượng tiêu cực, làm ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội”.

Công văn viết tiếp: “Nhằm ngăn chặn, hạn chế những hiện tượng tiêu cực của giải bóng đá vô địch và hạng Nhất quốc gia, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đề nghị Thanh tra các Sở VH-TT-DL các địa phương có đội bóng đá tham gia hai giải đấu nói trên, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các trận thi đấu bóng đá tại địa phương, trình lãnh đạo Sở phê duyệt để thực hiện.

Kế hoạch thực hiện cần tập trung và các nội dung như sau: 1. Kiểm tra công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo vệ, an ninh trật tự, công tác y tế, hoạt động quảng cáo... Yêu cầu Ban tổ chức trận đấu tăng cường lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau trận đấu khi cần thiết.



Vấn đề an ninh, an toàn cho trận đấu được đặt lên cao nhất - Ảnh: Khả Hòa

2. Thanh tra các Sở VH-TT-DL phối hợp với Ban tổ chức địa phương, các đơn vị tổ chức giải gồm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quán triệt tới lãnh đạo các đội bóng, huấn luyện viên, cầu thủ tuân thủ nghiêm Luật thi đấu bóng đá, Điều lệ giải, quy định của Ban tổ chức”.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ đã chỉ đạo Thanh tra Sở cần phải: “Kịp thời nắm bắt các thông tin, dấu hiệu bất thường trong quá trình tổ chức trận đấu để phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn các hành vi tiêu cực có thể xảy ra.

Kết quả kiểm tra các trận đấu phải báo cáo Giám đốc Sở và gửi về Thanh tra Bộ VH-TT-DL để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh”.

Từ trước đến nay, cơ quan quản lý nhà nước mới chỉ dừng lại ở việc ban hành một số văn bản nhằm chấn chỉnh lại giải đấu quốc nội sau khi một vòng đấu nào đó không may xảy ra sự cố bất thường. Việc can thiệp này thường mang giải pháp tình thế, nếu không muốn nói là khá bị động vì luôn đi sau thực tế.

Với động thái mới nhất của Bộ VH-TT-DL, cơ quan quản lý mong muốn siết chặt công tác quản lý hai giải đấu hàng đầu Việt Nam và có sự giám sát xuyên suốt ngay từ cấp Sở cho đến ban tổ chức trận đấu, nhằm tránh xảy ra mọi sự cố đáng tiếc.

Lan Phương

