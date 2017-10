Thắt chặt an ninh ở sân Vinh

Hàng ngàn khán giả Nghệ An đã phải ra về tay trắng vì không mua nổi một tấm vé vào sân xem trận đấu của đội nhà SLNA và Vissai Ninh Bình vào chiều nay.

Phải đến 14 giờ chiều qua mới đến thời điểm bán vé, nhưng từ sáng sớm, dòng người đã lũ lượt đổ về sân Vinh. Khán giả xếp hàng dài dằng dặc và sau 30 phút mở cửa bán vé, BTC sân đã phải hô dừng vì chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu. Nhiều người làu bàu vì phải chen “bẹp ruột” dưới cái nắng gay gắt nhưng vẫn không sở hữu được vé. Dân phe được dịp “tung hoành”, hét vé khán đài A 500.000 đồng/cặp (giá gốc chỉ 120.000 đồng/cặp) và không ít khán giả đã phải nghiến răng móc ví.



Khán giả xếp hàng mua vé ở sân Vinh xem trận chiều nay - Ảnh: Lê Giáp

Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB SLNA, Trưởng BTC trận đấu tiếc rẻ: “Giá như sân Vinh to hơn thì doanh thu đã tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi chỉ lãi khoảng 200-250 triệu đồng từ tiền vé, không được 500 triệu như sân khác. Nhưng để đảm bảo an toàn, BTC sân không thể tăng giá mà giữ nguyên mức khá rẻ. Sân Vinh có 1,8 vạn chỗ ngồi, BTC chỉ dám xuất 1,2 vạn vé và 60% số đó là bán qua đường công văn. 40% còn lại dành để bán lẻ. Chúng tôi cũng không dám miễn phí rộng rãi cho đối tượng sinh viên, mà hạn chế cho Đại học Vinh được 150 vé, các trường khác chỉ 50 vé. Nếu “xả lũ” như trận trước thì chắc chắn vỡ sân”.

Trận trước mà ông Chiêm đề cập là ở vòng 5 khi BTC sân Vinh đã chủ quan, để xảy ra tình trạng hỗn loạn trước trận, may mà sau đó Ban Kỷ luật VFF đã “giơ cao đánh khẽ” chỉ phạt cảnh cáo. Ông Chiêm nói: “Nhiều kế hoạch tác chiến đã được BTC sân cùng Công an TP.Vinh bàn bạc kỹ lưỡng. Trận đấu vào chiều 28.4 không thể tránh được sự quá tải, nhưng nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên thì vấn đề an ninh, an toàn vẫn được đảm bảo. Lượng cảnh sát sẽ được tăng cường đông hơn gấp 2 lần (khoảng 300 người) và hàng rào đón khách sẽ là dạng zích zắc để tránh sự cố ào vào sân. Chúng tôi cố gắng kiểm soát tốt các cửa và cũng nghiêm cấm các hộ dân ở gần sân “sáng tạo” ra kiểu kinh doanh lạ đời là bắc thang cho người xem trèo qua tường để thu tiền. Khán giả Vinh hãy ủng hộ đội nhà bằng cách xem có ý thức, hãy biến sân Vinh thành chảo lửa theo đúng nghĩa tích cực của nó”.

Còn ông Ngô Sỹ Sơn, Phó trưởng Công an TP.Vinh, Trưởng tiểu ban An ninh, khẳng định sẽ tăng cường tối đa lực lượng và hạn chế đến mức thấp nhất sự cố có thể xảy ra. Ông Nguyễn Văn Nhật, giám sát trận đấu, cho PV Thanh Niên biết BTC sân Vinh đã làm lại cửa (bị xô vỡ ở vòng đấu thứ 5) và cam kết với VPF sẽ tổ chức tốt cả trước, trong và sau trận đấu. Được biết, sáng nay sân Vinh sẽ cho lắp 3 màn hình cỡ lớn ở ngoài sân để phục vụ những khán giả không có vé.

Công Vinh vẫn không ra sân Sau hai lần phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn (từ trước trận đấu với ĐTLA ở lượt 6), chiều 27.4, một mình Công Vinh mới từ TP.HCM quay về Vinh và suốt một tuần qua không thể tập luyện cùng đồng đội. Sức khỏe không tốt nên anh sẽ tiếp tục làm khán giả trong trận đấu chiều nay. Ngoài ra, với sự trở lại của Moussa sau án phạt, Văn Quyến cũng khó có cơ hội đá chính trong màu áo Ninh Bình. Dự đoán: SLNA thắng 2-1 (VTC3 trực tiếp 17 giờ). Trận còn lại Becamex Bình Dương nhiều khả năng có 3 điểm trước ĐTLA. Dự đoán: BD thắng 2-0 (VTV6 trực tiếp 17 giờ).

Kiên Giang đánh mất chiến thắng Chủ nhà Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) đã đánh mất chiến thắng đáng tiếc ở vòng 7 V-League vào chiều qua, khi tiền đạo Felix sút hỏng quả phạt đền ở phút 87 (tỷ số lúc này là 2-2). Đây là trận mà KG đã chơi rất hay, sau khi để Abaas bất ngờ mở tỷ số ngay giây 43 cho Thanh Hóa (TH), lần lượt Lương Minh Trung rồi Felix đã giúp KG dẫn lại 2-1. Tuy nhiên, sự mất cảnh giác khiến KG bị gỡ hòa sau cú đá phạt của Nastja Ceh. Cuối trận, Bật Hiếu của TH bị thẻ đỏ nhưng KG đã không tận dụng được cơ hội, đành chấp nhận chia điểm. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có chiến thắng sau 7 năm ngay trên sân Lạch Tray trước chủ nhà Vicem Hải Phòng. Cả 2 đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đáng tiếc. Đến phút 80, thủ môn Xuân Việt đỡ bóng bật ra đúng lúc Evaldo lao vào đá nối ghi bàn duy nhất cho HAGL. Thắng trận này, HAGL tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng với 13 điểm. (Q.H - T.K)

Lan Phương

>> Lo "vỡ sân", sân Vinh bán vé hạn chế

>> Ban tổ chức sân Vinh chỉ bị cảnh cáo

>> Đề nghị tạm dừng các trọng tài, trợ lý mắc sai sót ở sân Vinh, Lạch Tray

>> SHB.Đà Nẵng và SLNA cùng tiến bước

>> HLV Nguyễn Hữu Thắng: SLNA đã sẵn sàng

>> Công Vinh mặc áo số 89 ở SLNA

>> SLNA muốn giữ Trọng Hoàng

>> Không có chuyện giải tán đội U.21 SLNA