Thất vọng đại gia

Sau Hoàng Anh Gia Lai, đến lượt 2 đại gia khác là Becamex Bình Dương và Đồng Tâm Long An tiếp tục chơi sa sút và thật sự rơi vào tình trạng báo động.

Đâu rồi những cựu vô địch?

Lối chơi của cựu vô địch Becamex Bình Dương (BD) trên sân Hà Nội chiều qua khi gặp chủ nhà Hòa Phát HN (HP) quá vô hồn, rời rạc, tinh thần chiến đấu kém và thể lực cũng không đủ đảm bảo 90 phút. Dù đội bóng thủ đô vắng Timothy và không có một chân sút nào đủ sức gây đột biến, nhưng BD vẫn chơi kém hẳn. Phong độ của các ngoại binh Leandro, Philani đã yếu, các trụ cột như Vũ Phong, Quang Thanh, Hữu Thắng, Minh Chuyên, Anh Đức còn yếu hơn khi không có một sự kết dính nào trong các pha phối hợp. Chính thế công lúng túng, tuyến giữa không kiểm soát được thế trận đã gây áp lực ngược lại làm cho hàng thủ phơi bày ra nhiều tử huyệt. Chỉ cần có vậy, Ngô Đức Thắng và Phan Lê Issac đã trừng phạt thủ môn Đặng Đình Đức bằng những cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế ngay trong hiệp 1 để giúp HP dẫn trước 2-0. 45 phút còn lại của hiệp 2, HLV Ricardo gần như chỉ làm được mỗi việc tung Lê Đức Tài vào sân và cầu thủ này bằng nỗ lực cá nhân đã rút ngắn được cách biệt xuống còn 1-2.



Becamex Bình Dương càng chơi càng gây thất vọng cho người hâm mộ - Ảnh: Ngô Nguyễn

Tương tự như vậy là hình ảnh của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trên sân Long An. Trước một Cao su Đồng Tháp (ĐT) thiếu đến 3 cầu thủ chủ lực trong đội hình, trong đó cặp tiền đạo ngoại Samson và Felix, nhưng cựu vương của bóng đá VN chỉ ghi được 1 bàn trong hiệp 1 sau cú đánh đầu của Kasim. Còn lại là những pha dàn xếp vụng về, những đường chuyền vu vơ, không thấy một dấu ấn nào của cựu HLV tuyển Philippines Mc Menemy. Chính sự thiếu ổn định về tâm lý và hay nôn nóng dâng cao đội hình khiến ĐTLA phải trả giá sau cú đá bồi của Hammed giúp ĐT gỡ hòa 1-1.

Thanh Hóa, Navibank Sài Gòn trở lại đường đua

HAGL thay HLV Dusit Hôm qua, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết do những thành tích không được tốt của đội bóng trong thời gian gần đây cũng như thể theo nguyện vọng của HLV người Thái Lan Dusit Chalemsem, ông đã quyết định chuyển HLV Dusit sang làm việc tại HAGL Bangkok. Thay vào vị trí HLV trưởng của Dusit sẽ là HLV Huỳnh Văn Ảnh và trợ lý sẽ là ông Nguyễn Quốc Tuấn, từng dẫn dắt đội U.21 HAGL. T.K

Thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã có một cuộc lột xác ngoạn mục khi từ vị trí thấp ở những vòng đầu và có lúc bị điểm mặt là ứng viên rớt hạng đã càng chơi càng hay. Chiều qua, với chiến thắng 3-1 trước Vissai Ninh Bình (NB), đội Thanh Hóa (TH) đã lọt vào tốp 4 và mở ra hy vọng bám đuổi ĐT và SHB Đà Nẵng ở tốp đầu. Trận này tiền đạo Omar ghi 3 bàn sau khi Việt Thắng mở tỷ số cho đội khách. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn (NSG) đã quật ngã Hà Nội ACB 5-0, đúng bằng tỷ số đội bóng thủ đô vượt qua Hải Phòng ở lượt trước. Chân sút Almeida ghi 4 bàn và bàn còn lại do Edene thực hiện. Chiến thắng này giúp đội bóng TP.HCM trở lại vị trí thứ 7 và mở ra hy vọng tranh đua vào tốp 3. Trận còn lại, SHB Đà Nẵng thắng dễ Hải Phòng chơi quá kém với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của SHB Đà Nẵng do Gaston Merlo, Kelembe và Ngọc Thanh ghi. Còn bàn gỡ của Hải Phòng do Thiago thực hiện.

Xếp hạng sau 13 lượt: 1/ SLNA: 29 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 25 điểm, 3/ Cao su Đồng Tháp: 23 điểm, 4/ Thanh Hóa: 21 điểm, 5/ Hà Nội T&T: 20 điểm, 6/ Khatoco Khánh Hòa: 18 điểm, 7/ Navibank Sài Gòn: 17 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 15 điểm, 9/ Hòa Phát: 15 điểm, 10/ Becamex Bình Dương: 15 điểm, 11/ Hoàng Anh Gia Lai: 11 điểm, 12/ Hải Phòng: 12 điểm, 13/ Hà Nội ACB: 10 điểm, 14/ Đồng Tâm Long An: 10 điểm.

L.P - Q.H - T.Thảo - D.Thu - L.Trí