Thầy Park muốn xây chắc khâu phòng ngự U.23 Việt Nam

6 gương mặt bị loại gồm Y Eli Niê, Tùng Quốc, Hoàng Nam, Tiến Anh, Thanh Hậu và Tiến Linh. Trong số 23 cầu thủ ở lại, nhân sự ở vị trí hàng thủ (9 người) nhiều hơn hẳn so với hàng tiền vệ (7) và tiền đạo (4). Thầy Park thường có một thói quen là hễ lúc nào không an tâm vào tuyến nào đó thì quân số ở khu vực này sẽ nhiều hơn so với 2 tuyến còn lại (không tính thủ môn vì luôn duy trì ở con số 3 cố định).

Trường hợp tuyến giữa áp đảo trong đội hình Olympic VN tại ASIAD 18 hay đội tuyển VN tại AFF Cup 2018 là những điển hình như thế, với hàng loạt lựa chọn nhằm xoay tua các tiền vệ trung tâm.

[VIDEO] TRIỆU VIỆT HƯNG RẤT TỰ TIN TRƯỚC THỀM VÒNG LOẠI U.23 CHÂU Á

Ở vòng loại U.23 châu Á 2019, việc giữ lại tới 9 hậu vệ, trong đó tới 8 gương mặt có thể đá trung vệ (bao gồm: Văn Đạt, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Tài, Văn Hậu, Đình Trọng, Mạc Đức Việt Anh, Tấn Sinh) không nằm ngoài quy luật… lo lắng của ông Park. Nhất là trong bối cảnh các đàn anh Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh đều đã hết tuổi thi đấu cho U.23, còn khả năng ra sân của Trần Đình Trọng vẫn còn để ngỏ vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn. Không còn cách nào khác, thầy Park phải giữ lại số đông các trung vệ, để từ đó ông có thêm các phương án khác nhau nhằm phòng trừ mọi trường hợp xấu có thể xảy đến.

Ở trận đấu giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa cách đây mấy ngày, hàng thủ U.23 VN đã mắc khá nhiều sai số, từ việc mắc lỗi trong hệ thống bẫy việt vị cho đến sự liên lạc với thủ môn ở phía sau. Cũng chính vì những sơ hở như vậy mà U.23 VN đã phải nhận 1 bàn thua, sau khi Mạc Đức Việt Anh không thể theo kịp tiền đạo của đội bạn.

U.23 VN đã đặt mục tiêu giành ngôi nhất bảng K để chắc suất vào vòng chung kết giải U.23 châu Á vào đầu năm sau. Dù được chơi trên sân nhà nhưng thử thách vẫn khá “kinh khủng” khi phải đối đầu với hai đối thủ nặng ký là Indonesia và Thái Lan. Ông Park hiểu rằng mọi sai lầm ở hàng thủ đều có thể phải trả giá rất đắt. Bởi vậy, ông hoàn toàn có lý do chính đáng để giữ lại phần lớn nhân sự ở hàng thủ. U.23 VN cần đảm bảo sự chắc chắn trước cầu môn trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới Thái Lan hay Indonesia.

Danh sách U.23 VN dự vòng loại U.23 châu Á Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Hậu vệ (9): Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương); Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB.Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam). Tiền vệ (7): Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Hoàng Anh Gia Lai); Bùi Tiến Dụng (SHB.Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Tiền đạo (4): Hà Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng), Đinh Thanh Bình (Viettel), Trần Danh Trung (Huế), Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Cơ hội để Đinh Thanh Bình khẳng định Khi tuyển U.23 VN được hình thành, người hâm mộ dễ dàng nhắc đến bộ đôi tiền đạo đá chính Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh từng tham gia đội tuyển vô địch AFF Cup. Thế nhưng, chấn thương của Tiến Linh không hồi phục kịp và sự sa sút phong độ của Đức Chinh đã mang đến cơ hội cho mũi nhọn từng chơi nổi bật tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018: Đinh Thanh Bình. Trận đấu với U.23 Đài Bắc Trung Hoa vừa qua có thể coi là màn ghi điểm đầy ấn tượng của Thanh Bình. Tiền đạo này ghi 2 bàn: một bàn từ pha đệm bóng cận thành, một đến sau cú đánh đầu hạ gục thủ môn đối phương. Sẽ không ngạc nhiên nếu chiến lược gia người Hàn Quốc trao vị trí tiền đạo cắm trên hàng công của U.23 VN tại vòng loại U.23 châu Á 2020 cho chân sút vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 vào hôm kia (19.3). 4 năm trước, dưới thời HLV Miura, tiền đạo Lê Thanh Bình của Thanh Hóa lập hattrick quan trọng giúp U.23 VN vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2016. 4 năm sau, liệu một “Thanh Bình khác” có làm nên chuyện trước Brunei, Indonesia và Thái Lan để đưa U.23 VN tiến thắng đến vòng chung kết? Hương Thùy

Trung Ninh