Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đến Iran an toàn

Vì Iraq đang gặp nhiều bất ổn nên trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2018 giữa đội tuyển nước này và đội Việt Nam bắt buộc phải diễn ra trên sân trung lập ở Iran. Và điều này cũng khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khổ sở ít nhiều.

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt tài Iran Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt tài Iran

Sau hành trình khá dài với 1 lần dừng chân tại Bangkok (Thái Lan) và 1 lần nối chuyến tại Doha (Qatar), 7 giờ sáng 26.3 (giờ Việt Nam), nhóm các thành viên đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tehran (Iran).

Gọi là nhóm các thành viên đầu tiên của tuyển Việt Nam là bởi chuyến bay không có đủ số lượng ghế cho cả đội, nên theo sắp xếp của Tổng cục TDTT, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải chia thành 2 nhóm. Mặc dù cùng khởi hành tại Hà Nội, nhưng đến Bangkok, một nhóm phải chuyển sang máy bay khác để tiếp tục di chuyển và do vậy sẽ có mặt tại Tehran muộn hơn nhóm thứ nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Như tin đã đưa, do tình hình an ninh, an toàn không đảm bảo nên FIFA đã quyết định trận đấu giữa đội Iraq và đội Việt Nam sẽ được tổ chức tại địa điểm trung lập và sân vận động Ghavamin tại Tehran được lựa chọn là sân nhà của đội tuyển Iraq trong các trận đấu của bảng F.

Cũng chính vì lý do này, nhằm đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng có thể cho đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cử phó Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn sang tiền trạm tại Tehran.

Xuân Trường (bìa phải), Tiến Dũng và Tuấn Anh tại sân bay Tehran Xuân Trường (bìa phải), Tiến Dũng và Tuấn Anh tại sân bay Tehran

Nhờ có sự chủ động trong kế hoạch từ trước, nên việc bố trí, sắp xếp nơi ăn nghỉ và địa điểm tập luyện cho đội tuyển gặp nhiều thuận lợi. Cụ thể, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đóng quân ở khách sạn quốc tế 5 sao Parsian, một trong những khách sạn khang trang, bề thế và tiện nghi bậc nhất của Iran, nằm cách sân vận động Ghavamin và sân tập khoảng 30 phút di chuyển bằng xe buýt.

Cũng do là khách sạn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, nên các thành viên đội tuyển không quá lo ngại về vấn đề ẩm thực. Bếp ăn của khách sạn phục vụ các món ăn khá đa dạng, đủ để các cầu thủ có thể lựa chọn một thực đơn phù hợp nhất, vừa đảm bảo hợp khẩu vị, vừa đảm bảo yếu tố về dinh dưỡng.

Ở thời điểm này, điều kiện thời tiết tại Iran khá lý tưởng cho tập luyện và thi đấu. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ C, trời tạnh ráo, mát mẻ và dễ chịu.

Do các cầu thủ còn chưa kịp hồi phục thể trạng sau trận đấu với Đài Loan và lại trải qua hành trình khá dài, nên HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng quyết định sẽ cho các học trò nghỉ ngơi trọn buổi sáng. Buổi chiều, toàn đội cũng chỉ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn thay vì ra sân tập như kế hoạch đã định.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho hay, mặc dù cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 với đội tuyển Việt Nam là rất mong manh, nhưng toàn đội vẫn sẽ nỗ lực hết mình để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong chuyến đến làm khách tại Tehran.

Bài, ảnh: Đoàn Hà

(từ Iran)