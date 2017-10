Thầy trò Hoàng Anh Tuấn tiết lộ chuyện hậu trường ở tuyển U.19 Việt Nam

‘Hot man’ và ‘hot boy’ của đội U.19 Việt Nam đã chia sẻ như thế trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo Bóng đá sáng 2.11.

Triết lý sống là luôn phải trung thực



Một khán giả đã bày tỏ sự “xót xa” vì thấy mái tóc ông Tuấn đã bắt đầu có sợi bạc. Người vừa đưa đội U.19 Việt Nam vào vòng chung kết World Cup U.20 hài hước thốt lên: “Làm bóng đá, đúng là hay dùng chiêu trò nên tóc bạc. Mà tôi luôn nói đùa rằng, tóc bạc tôi nuôi 40 năm mới có. Tại sao lại phải nhuộm”.

Hết phần hài hước, chuyển sang phần nghiêm túc: “Thời gian vừa qua, U.19 Việt Nam đã nhận khá nhiều lời chỉ trích. Tôi ghi nhận mọi ý kiến đóng góp, song tôi cũng hiểu rằng không phải ai cũng đều là những nhà chuyên môn về bóng đá. Những người quản lý bóng đá nói chung và những HLV bóng đá nói riêng đều chịu rất nhiều áp lực chứ không hề đơn giản. Việc của chúng tôi là phải vượt qua những áp lực như vậy và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

Mục tiêu tôi đặt ra không chỉ là vòng bảng mà là có vé thứ 5 đi dự U.20 World Cup. Theo thể lệ, nếu đội chủ nhà U.20 World Cup là Hàn Quốc vào đến tứ kết U.19 châu Á, các đội thua ở tứ kết sẽ đá play-off để giành suất thứ 5. Nhưng Việt Nam không chỉ giành vé play-off mà là vé chính thức. Tôi muốn nói với các học trò là cần phải có khát vọng trong thi đấu, phải chăm chỉ lao động. Bóng đá không có chỗ cho những người thiếu ước mơ và hoài bão. Nhưng tôi hy vọng vào thời gian này, không xảy ra chuyện các đội không chịu nhả quân như lúc dự U.19 Đông Nam Á”.



Một câu hỏi không dễ trả lời được gửi đến ông Tuấn: “Liệu U.19 Việt Nam đi World Cup U.20 cho…vui hay sẽ cố gắng làm được điều gì đó?”. Ông Tuấn đáp: ““Không, đây là giải đấu mà chúng ta không phải tham gia cho vui, mà sẽ là nơi để các HLV, các nhà chuyên môn, lãnh đạo nhìn nhận đúng hơn về bóng đá Việt Nam. Tôi cũng muốn nói thêm về giải đấu vừa qua, sau khi sang Barain, chúng tôi đã có nhiều tranh cãi rất gay gắt, ngay cả trong ban huấn luyện và tôi cũng đã phải chấn chỉnh. Nếu các bạn tinh ý, tôi mang tới Bahrain 22 cầu thủ nhưng chỉ có 20 cầu thủ mặc áo và 2 cầu thủ không mặc áo, họ ngồi trên sân vì tư tưởng không ổn. Tôi buộc phải loại hai cầu thủ này. Rất may, chúng tôi vẫn đoàn kết và đã làm được điều mà không ai ngờ tới, đó là giành vé đi World Cup 2017”.

Ông Tuấn chia sẻ về cuộc sống riêng: “Bất kỳ HLV hay cầu thủ nào cũng đều phải quen với cuộc sống xa gia đình. Chúng ta đều biết cuộc sống gia đình là tất cả cùng nhau quây quần bên mâm cơm, song đặc thù công việc của chúng tôi có rất ít điều kiện như vậy, vì thế chúng tôi rất trân quý những giờ phút bên người thân.

Tuy nhiên, bản thân tôi còn phải phấn đấu rất nhiều trong sự nghiệp (ví dụ như muốn trở thành HLV Việt Nam đầu tiên dẫn dắt một CLB nước ngoài), nhưng hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống của mình vì tôi may mắn có sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Tôi may mắn vì có những đứa con rất ngoan. Tôi đã lập Facebook cho con gái để 2 cha con liên lạc với nhau.

Những lúc được ở nhà, vào mỗi sáng sớm khi mới tỉnh giấc, tôi thường hỏi con có nhớ bố dặn gì không. Đó là cách tôi nhắc nhở con phải luôn sống trung thực. Tôi cũng nhắc các học trò ở U.19 rằng phải luôn luôn trung thực, dù có những lúc chúng ta sai nhưng phải luôn nhìn vào sự thực. Đó là triết lý sống, triết lý trong công việc của tôi.

Muốn ngày nào đó được gọi vào đội tuyển quốc gia

Cầu thủ điển trai nhất đội U.19 Việt Nam - Trọng Đại chia sẻ: “Tôi nghĩ trong bóng đá đẳng cấp và may mắn song hành với nhau, đôi khi may mắn lấn át cả đẳng cấp. Ở giải U.19 châu Á, có người nói chúng ta thành công nhờ 99% là may mắn. Nhưng nhìn lại một cách công bằng, may mắn chỉ chiếm khoảng 50%, còn 50% là nỗ lực của các cầu thủ trong đội. Nếu không có nỗ lực thì đẳng cấp hay may mắn sẽ chẳng bao giờ đến.

Giấc mơ World Cup U.20 không chỉ là của riêng ai mà của người Việt từ rất lâu rồi. Việc được thi đấu tại đây và lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên châu Âu hay thế giới là rất khó. Nhưng tôi và các đồng đội sẽ cố gắng hết khả năng để làm sao giấc mơ đó xảy ra. Em hay đùa với các bạn rằng nếu được sang châu Âu, tôi chỉ muốn được chơi trong màu áo Chelsea. Giả sử có một ngày tuyệt vời như thế thì đó sẽ là một ngày rất... trọng đại.

Còn mơ ước trong tương lai gần, tôi hy vọng ột ngày nào đấy sẽ được triệu tập và khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam”.

Trọng Đại tiết lộ về mình: “Đeo băng đội trưởng nên tôi lúc nào cũng nỗ lực thi đấu tốt, làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Anh em cũng phải hòa đồng, chia sẻ ngay cả thành công hay thất bại. Thậm chí, cũng đưa ra hướng giải quyết những khó khăn sắp đối mặt. Còn chuyện tẩy chay ở đội, tôi nghĩ là không có. Đội có nhiều cầu thủ đến từ mọi nơi, chúng tôi có rất nhiều thời gian để làm quen với nhau. Ví dụ như em Tấn Sinh, một cầu thủ ít nói nhưng tôi đã chủ động nói chuyện để chia sẻ với Sinh. Tôi cũng rất nể các bạn không có thể hình tốt như Minh Dĩ hay Quang Hải luôn ra sân với tinh thần và thái độ đáng nể phục. Trong các buổi tập, em vẫn trêu Minh Dĩ: Dĩ chạy ba bước thì anh chạy hai bước là kịp. Nhưng thực tế, trong các buổi tập Minh Dĩ lúc nào cũng theo kịp các buổi tập.

Cá nhân tôi chưa bao giờ cho mình là người nổi tiếng mà chỉ là người bình thường, và có thể chỉ hơn bình thường một chút khi được mọi người quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng chưa bao giờ lo nghĩ sự quan tâm của mọi người ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Thậm chí, tôi nghĩ đó là những động lực để tôi hoàn thiện bản thân hơn”.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam Chiều nay 3.11, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đến thăm trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), gặp gỡ và động viên các đội dự tuyển trẻ Quốc gia, hiện đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là người luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ. Đối với bóng đá, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng thường xuyên dành thời gian theo dõi, động viên các đội tuyển, nhất là đối với các đội tuyển trẻ và các giải bóng đá trẻ quốc gia. Chiều 2.11, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự khán trận chung kết giải vô địch U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2016 giữa Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hòa, tạo thêm động lực rất lớn cho các cầu thủ cống hiến một trận đấu rất hay cho khán giả hâm mộ. Buổi gặp gỡ của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với các Đội dự tuyển bóng đá trẻ quốc gia sẽ diễn ra vào 14 giờ chiều 3.11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cùng đi có thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Lê Khánh Hải.

Lan Phương