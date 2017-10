Thế Anh bị hăm dọa tại khách sạn

Theo tường thuật của một thành viên B.BD, lúc về tới khách sạn Duy Tân, một nhóm thanh niên khoảng 5 - 6 người đã tới hỏi: “Thế Anh đâu?” với thái độ hung hãn. Đặc biệt, ở sau lớp áo của mấy thanh niên này còn lấp ló hung khí. Rất may, khi ấy Thế Anh không xuất hiện ở tiền sảnh.

Thấy vụ việc căng thẳng, HLV trưởng Mai Đức Chung đã gọi điện cho giám sát trận đấu là ông Đặng Quang Dương để xin được bố trí lực lượng công an. Trong khi chờ lực lượng đến bảo vệ đội, ông Chung yêu cầu tất cả thành viên ở nguyên trong phòng. Chờ lâu mà không thấy lực lượng công an, e ngại sự an toàn của đội, ông Chung yêu cầu các cầu thủ lên ô-tô về Bình Dương ngay trong đêm. Đội phải hủy kế hoạch ăn tối tại nhà hàng và mua bánh mì ăn tạm dọc đường. Khi xe lăn bánh, đội còn bị đám thanh niên nói trên đuổi theo một đoạn khá xa. Tới Cam Ranh, ban lãnh đạo đội mới dừng xe ăn tối. Đến 3 giờ sáng hôm qua, 20.2, đội B.BD về tới TP.HCM.

Ông Nguyễn Hải Hường - trưởng ban kỷ luật VFF cho biết, toàn bộ vụ việc trên chưa được BTC Cúp quốc gia thông báo chính thức. Tuy nhiên, ông Hường khẳng định, ban kỷ luật sẽ điều tra cụ thể vụ việc và xử lý mạnh tay với những cá nhân có liên quan. 10 giờ sáng nay, 21.2, 18 thành viên B.BD lên đường sang Malaysia thi đấu AFC Cup (gặp Selangor vào ngày 23.2). Ngoài 2 cầu thủ bị chấn thương (phải ở nhà) là Công Minh và Văn Linh, hôm qua, ông Chung cũng quyết định loại 5 cầu thủ gồm Minh Trung, Đức Thiện, Amaobi, Monila, thủ môn Đặng Đình Đức.

Trung Ninh