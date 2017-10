Thể thao trong nước 23.5.2012

2 đội Hà Nội (HN) 1 và TP.HCM đã hòa nhau 2-2 trong trận đấu gay cấn ở lượt trận thứ 3 lượt về giải vô địch bóng đá nữ QG Cúp Thái Sơn Bắc 2012. 2 bàn thắng của HN1 do Nguyễn Thị Thành ghi còn 2 bàn thắng của TP.HCM do Trần Thị Thu và Phan Thị Trang thực hiện. Cả 2 đội cùng có 14 điểm, tạm xếp sau Hà Nam và Than khoáng sản VN. (H.Đức)

1 tỉ đồng tài trợ cho bóng chuyền bãi biển. Đó là số tiền mà Công ty CP phân phối khí thấp áp dầu khí VN (PVGAS D) hỗ trợ để cho các hoạt động bóng chuyền bãi biển VN năm 2012, trong đó có việc tổ chức Tour bóng chuyền bãi biển trong nước, hỗ trợ các đội tuyển trong quá trình tập huấn, thi đấu tại các giải châu Á, vòng loại Olympic... (L.P)

Ngày hội văn hóa thể thao trẻ em khuyết tật lần thứ 16 nằm 2012 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM ngày 1.6 với hơn 600 VĐ0V của 16 đơn vị thuộc TP.HCM, Trà Vinh và Bà Rịa -Vũng Tàu tham gia. Các VĐV sẽ thi sút bóng, kéo co, xây tháp, nhảy bao bố và văn nghệ. (Cao Sơn)

