Thêm 1 cầu thủ V.Ninh Bình bị bắt giam

(TNO) Theo nguồn tin từ ông Phạm Văn Lệ - chủ tịch CLB V.Ninh Bình, trưa ngày 29.5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam cầu thủ Phan Anh Tuấn về tội đánh bạc trong trận gặp Kelantan ở AFC Cup.

Phan Anh Tuấn là một trong 9 cầu thủ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố trong vụ án đánh bạc xảy ra tại CLB V.Ninh Bình - Ảnh: Minh Tú

Theo ông Lệ, ông chỉ mới từ Malaysia về đến Việt Nam vào sáng nay. Ông Lệ đến Malaysia để tham dự buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết AFC Cup 2014 diễn ra vào ngày 28.5.

"Vừa về đến nơi tôi đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra và đến chứng kiến cảnh bắt giữ cầu thủ Phan Anh Tuấn", ông Lệ xác nhận.

Được biết, Phan Anh Tuấn là một trong 9 cầu thủ đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố trong vụ án đánh bạc xảy ra tại CLB V.Ninh Bình. 9 cầu thủ này gồm Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Trần Mạnh Dũng và Phan Anh Tuấn.

Ở trận đấu với Kelantan ở AFC Cup hôm 8.3.2014, Phan Anh Tuấn là cầu thủ dự bị và có nhận tiền từ nhóm cầu thủ trên. Sau khi vụ việc vỡ lở, Phan Anh Tuấn đã nộp lại 75 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Phan Anh Tuấn bắt đầu chơi bóng cho V.Ninh Bình từ mùa 2013. Cầu thủ này từng học Đại học thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp. Ban đầu, anh chỉ được nhận thử việc với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Chỉ sau khi Anh Tuấn thể hiện bước tiến vượt bậc trên sân cỏ thì V.Ninh Bình mới ký hợp đồng chính thức vào đầu mùa giải 2014.

Trận mở màn V.League 2014 trên sân Đồng Nai, Phan Anh Tuấn là nhân vật nổi bật. Chưa đầy 30 phút, cầu thủ sinh năm 1989 này đã lập cú đúp đưa V.Ninh Bình dẫn trước Đồng Nai 2-0. Tuy nhiên, niềm vui của Anh Tuấn và đồng đội đã không trọn vẹn khi họ bị Đồng Nai cầm chân với tỷ số 2-2.

Trong trận đấu định mệnh trên sân của Kelantan, Phan Anh Tuấn vào sân từ phút 46 thay Lê Phước Tứ và góp phần vào màn ngược dòng thành công của V.Ninh Bình.



Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng (giữa)

Tiền vệ Trần Mạnh Dũng - Ảnh: Khả Hòa

Đúng một tháng trước (29.4), 2 cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng đã bị bắt tạm giam 3 tháng. Đây là 2 đối tượng được xem là chủ mưu trong vụ đánh bạc và dàn xếp tỷ số tại trận đấu với CLB Kelantan, với số tiền thắng độ là 800 triệu đồng.

Theo đó, số tiền này được chia theo tỷ lệ, các cầu thủ ra sân đá chính trong trận đấu với Kelantan là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng, mỗi người được 85 triệu đồng. Những cầu thủ dự bị gồm Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng, mỗi người được 75 triệu đồng.

Ngoài 9 cầu thủ bị can nói trên, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Đức Lợi (37 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng). Đào Đức Lợi bị tình nghi là người đã nhận độ của các cầu thủ V.Ninh Bình và đã ra đầu thú sau một thời gian lẩn trốn.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đặt nghi vấn về việc một số cầu thủ CLB V.Ninh Bình tham gia cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng đá ở giải V-League 2014. Các nghi vấn này đang được Công an Ninh Bình và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, phối hợp tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 8.2014.

