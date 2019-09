Thiếu Duy Mạnh, Văn Hậu, đội Hà Nội gặp khó trận đấu bù vòng 22 V-League

“Lượt đi, Hà Nội thua Dược Nam Hà Nam Định 0-2 trên sân khách và kết quả này khiến chúng tôi giờ vẫn không…tiêu hóa nổi nên lượt về phải quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để còn bứt tốp chặng nước rút. Hà Nội hiện tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 43 điểm, hơn TP.HCM 2 điểm. Nếu thắng NĐ sẽ được 45 điểm. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng của Hà Nội. Chúng tôi phải tự giải quyết “sinh mệnh” của mình, không được phép sơ sẩy vì cuộc đua chức vô địch ở các vòng cuối còn rất cam go”, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu .

Đội chủ nhà gặp khó khăn lớn về nhân sự khi thiếu vắng trung vệ Đỗ Duy Mạnh (do dính 3 thẻ), Ngân Văn Đại, Đậu Văn Toàn bị chấn thương. Chưa kể hậu vệ trái Văn Hậu đã không còn là thành viên của đội (sang đầu quân cho SC Heereveen) nên HLV Chu Đình Nghiêm phải thay bằng Nguyễn Văn Dũng. Dũng còn khá yếu về năng lực, non về kinh nghiệm nhưng vì không còn giải pháp nào khả dĩ hơn. Những cầu thủ vừa đi tuyển về chưa lấy được thể trạng tốt nhất. “Tôi vẫn phải bố trí Đức Huy, Quang Hải ra sân dù họ vẫn khá mệt mỏi. Nhưng dù có khó khăn cỡ nào, Hà Nội vẫn thi đấu với tất cả sức lực của mình”, ông Nghiêm quả quyết.

Lãnh đạo CLB Hà Nội nói: “Ở mùa giải năm ngoái, dù thể hiện phong độ hủy diệt trong suốt cả mùa giải nhưng Hà Nội cũng phải khá vất vả mới giành lại được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước Nam Định trong thế trận bị dẫn trước đến 3 bàn. Mùa giải năm nay, trong bối cảnh cần điểm để gia tăng cách biệt với đội xếp sau là TP.HCM lên thành 5 điểm, đội bóng Thủ đô chắc chắn sẽ dốc toàn lực cho 1 chiến thắng dù Nam Định cũng rất khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng đầy cam go”.

Kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn đã được ban tổ chức sân Hàng Đẫy họp với Hội cổ động viên (CĐV) Hà Nội và Nam Định (NĐ) từ cách đây hơn 1 tuần. Các bên thống nhất phương án ba không: “Không pháo sáng, không cổ vũ thiếu văn hóa , không vứt vật thể lạ xuống sân”. Vì tính chất quan trọng của trận đấu bù mà phía Hà Nội đã tạo điều kiện cho Hội CĐV NĐ, ưu tiên mở thêm cửa 13 với 1.000 chỗ ngồi, ngoài 2 cửa 14,15 của khán đài B sân Hàng Đẫy. Tổng cộng sẽ có khoảng 3.000 khán giả NĐ và kế hoạch phân luồng an ninh cụ thể như sau: cổ động viên đội Hà Nội vào sân từ phố Nguyễn Thái Học còn cổ động viên đội khách từ ngõ Hàng Bột và ngõ 11 Trịnh Hoài Đức. Ban tổ chức sân sẽ kiểm soát rất chặt để không lọt pháo sáng, những vật dụng cổ vũ nguy hiểm.