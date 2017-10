Thiếu người có tầm

Chủ tịch HFF Lê Hùng Dũng: Chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp



Tình hình bóng đá TP.HCM đúng là đang gặp khó khăn. Chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp. Không phải HFF không có trách nhiệm và không có sự quan tâm đến các đội bóng, nhưng có những việc chúng tôi không thể can thiệp sâu vì đội bóng là do doanh nghiệp đầu tư trực tiếp quản lý. Tuần nào họp giao ban, chúng tôi cũng mời đại diện 2 đội đến cùng bàn bạc với HFF để có sự trao đổi thông tin, động viên nhau một cách tích cực. 2 đội đều là bộ mặt của bóng đá TP.HCM nên HFF luôn suy nghĩ tìm hướng giúp đỡ. Nói thật, có những việc do lãnh đạo đội bóng chưa hợp tác tốt, nếu chúng tôi nóng ruột nhảy vào thì cũng rất khó. Trường hợp CLB TP.HCM có những vấn đề bên trong, tôi không tiện nói ra. Nhưng HFF từng đặt thẳng rằng nếu CLB TP.HCM không quản lý điều hành được thì chúng tôi sẽ tìm doanh nghiệp khác tham mưu để tiếp nhận đội, xốc dậy tinh thần, lấy lại khí thế. Chứ hiện nay thực trạng của đội đang có biểu hiện xuống dốc về một số mặt, nhưng bản thân CLB TP.HCM không tự cứu, không thay đổi cung cách điều hành thì làm sao chúng tôi có thể làm thay?