Thiếu ổn định khó xưng vương

HLV Nguyễn Thành Vinh: HP.HN có xuống hạng tôi cũng không mất chức



Trong số những HLV đang dẫn dắt các đội bóng tại V-League 2010, HLV Nguyễn Thành Vinh được xem là người có “ghế” vững nhất, không chỉ vì ông đã có công đưa HP.HN từ chỗ bệ rạc thăng hạng, mà còn bởi HP.HN đã giao trọn niềm tin cho ông để xây dựng đội bóng theo một chiến lược lâu dài: “Khi về với HP.HN tôi đã xác định sẽ xây dựng đội bóng phát triển bền vững. Lãnh đạo cũng không giao chỉ tiêu và gây áp lực cho tôi. HP.HN hiện chỉ có trong tay những cầu thủ có chất lượng trung bình khá. Nhưng tôi đánh giá đội đang đạt được sự ổn định. Tôi muốn xây dựng đội bóng thành một tập thể vững chắc, có ngôi sao hay không không quan trọng và tôi cũng không cho phép ai được làm ngôi sao.



Tôi muốn HP.HN sẽ xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ có chất lượng để bổ sung cho đội một. Đó mới là cách làm bóng đá căn cơ và sẽ giúp đội bóng có thể trụ vững ở đấu trường V-League. Chứ kiểu làm bóng đá theo mùa vụ, thay “máu” từ cầu thủ đến huấn luyện viên rõ ràng không mang lại hiệu quả lâu dài. A.T “Đại gia” thay tướng như thế nào?



Mùa giải 2008:



V.Ninh Bình: HLV Vũ Trường Giang được tín nhiệm giữ chức HLV trưởng. Tuy nhiên, ông Giang đã rớt chức sau vòng 16 giải hạng Nhất và bị đánh giá quá “lành”, không quản được cầu thủ, sau đó HLV Hà Thìn, rồi Văn Sỹ lên thay nhưng cũng không thành công. V.Ninh Bình tan giấc mộng thăng hạng và phải làm lại từ đầu ở mùa 2009. Thành tích: Hạng 5



Mùa giải 2009



HA.GL: Dusit được tín nhiệm đầu mùa nhưng rồi không thành công. HLV Chatchai lên thay Dusit nhưng rút lui chẳng lâu sau đó vì lý do gia đình. Dusit lại lên thay Chatchai. Thành tích: Xếp hạng 6



ĐT.LA: Hansson thay Công Minh dẫn dắt ĐT.LA khởi đầu V-.League 2009. Sau đó, Công Minh thay Hansson rồi cuối cùng Jose Luis lại thay Công Minh Thành tích: Xếp hạng: 10



Mùa giải 2010



V.Ninh Bình: HLV Tavares được đưa về để thay HLV Văn Sỹ cuối năm 2009. Nhưng ông Tavares chỉ “trụ” được 2 tháng vì không được lòng cầu thủ. HLV Robert Lim tiếp quản đội bóng nhưng cũng chỉ “trụ” được 4 vòng đấu.



ĐT.LA: Sau 2 trận đấu chỉ biết hòa ở V.League và một trận thua ở Cúp quốc gia, GĐKT Luis (thực chất là HLV trưởng) phải rút lui với lý do “chữa bệnh”, HLV Trần Công Minh lên nắm quyền từ vòng đấu thứ 3.