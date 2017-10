Thiếu quân đá AFC Cup nghiêm trọng, Ninh Bình lại nhớ đến Văn Quyến

(TNO) HLV Nguyễn Văn Sỹ đã khẳng định như vậy ngay sau khi kết quả bốc thăm AFC Cup được công bố vào chiều 28.5 và Ninh Bình sẽ đối đầu với CLB Kichee của Hồng Kông (Trung Quốc).



HLV Nguyễn Văn Sỹ (trái) cảm thấy lúng túng khi Ninh Bình thiếu quân trầm trọng - Ảnh: Minh Tú

Biến cố xảy ra với Ninh Bình đã khiến đội bóng này trở nên vô cùng “độc đáo” vì chỉ có một “nhúm” quân trước một sự kiện lớn như tứ kết AFC Cup.

Ông Sỹ nói: “Nhìn sang lực lượng hùng hậu của Hà Nội T&T mà thấy thèm. Tây, ta đủ cả mà trình độ lại rất khá và đồng đều. Còn hiện tại, trong tay tôi chỉ có chưa đầy 10 cầu thủ.

Tôi xin điểm mặt ra đây, gồm Hoàng Danh Ngọc, Lê Văn Thắng, Văn Quý, Đức Linh, Văn Cường, Quốc Hường, Xuân Tình, Vĩnh Long. Còn không được một đội hình. Nhưng cũng không thể bỏ được AFC Cup vì đã cố gắng để đi được đến đây rồi. Phải tìm mọi cách gom cho đủ nhân sự mà đá chứ”.

Gom cho đủ, nghĩa là sẽ phải đi “nhặt nhạnh” nơi này nơi kia cho đủ 20 cầu thủ để đăng ký vào ngày 19.7 theo đúng điều lệ AFC Cup.

Ông Sỹ nói: “Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ đi dự lễ bốc thăm tứ kết AFC Cup tại Malaysia và sẽ về nước vào ngày 29.5. Chúng tôi sẽ bàn nên lấy quân thế nào. Trước hết, lấy lại 2 cầu thủ nhập tịch đang cho Thanh Hóa mượn tạm là Đinh Văn Ta và Hoàng Vissai.

Trước đây, đội có 4 cầu thủ ngoại cũng có chất lượng rất được nhưng sau vụ án cá độ đã phải thanh lý. Giờ cũng phải đi mượn lại, đó là Petrisor đang đá cho Sông Lam Nghệ An, Patiyo thi đấu cho An Giang, Kevin đá ở đội Hà Nội tại giải hạng Nhất và Sim Woon Sub thi đấu cho Đồng Tâm Long An.

Có thể phải mượn thêm nội binh ở một số đội khác nữa nhưng 4 cầu thủ trên thuộc dạng ưu tiên vì họ đã đá với Ninh Bình lâu rồi, quen với lối chơi mà tôi đưa ra. Dĩ nhiên, họ phải đồng ý thì mình mới được mượn. Cá nhân tôi thì rất quyết tâm nhưng còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan. Đúng là rất đau đầu để lo nhân sự”.



Văn Quyến (áo cam sọc) đã đóng góp một cú đúp đưa Ninh Bình vào tứ kết AFC Cup - Ảnh: Minh Tú

Không thấy HLV Nguyễn Văn Sỹ nhắc đến Văn Quyến - cầu thủ đã từng chơi rất ấn tượng khi đóng góp 2 bàn thắng giúp Ninh Bình thắng Churchill Brothers (Ấn Độ) với tỷ số 4-2 để lọt vào tứ kết AFC Cup.

Ông Sỹ nói: “Quyến đã về Nghệ An và dù cậu ấy đã từng có nguyện vọng trở lại với bóng đá chứ không giải nghệ nữa, nhưng tôi cũng không rõ liệu Quyến có thay đổi quyết định này không. Chắc mấy hôm nữa, cũng sẽ phải liên lạc để hỏi Quyến.

Nếu lo được cho đủ lính tráng thì tôi tin Ninh Bình sẽ không gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với CLB Kitchee.

Theo tôi được biết, họ đang đứng đầu giải quốc gia Hồng Kông nhưng không phải là đội quá mạnh. Đội này từng thua Sông Lam Nghệ An tại AFC Cup 2012 và hiện tại tuy sở hữu tiền đạo số 1 AFC Cup năm nay là Belencoso nhưng xét về toàn cục, Kitchee không đáng sợ.

Tôi vẫn hy vọng Ninh Bình thắng Kitchee để lọt vào bán kết AFC Cup và nếu Hà Nội T&T cũng thắng ở tứ kết thì bán kết, chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng. Cũng là điều thú vị!”.

Ngày 28.5, Ban Trọng tài VFF đã đề xuất lên thường trực VFF mức kỷ luật trọng tài Trần Trung Hiếu là treo còi đến hết mùa giải 2014, vì đã mắc lỗi khi điều hành trận Hải Phòng gặp Quảng Nam lượt 16. Cũng mắc lỗi ở trận này nhưng trợ lý Nguyễn Ngọc Minh bị treo cờ 3 trận vì là lần đầu tiên mắc sai phạm.

Lan Phương

