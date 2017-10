Thời tiết gây khó cho U.21

Hôm qua, theo lịch bảng B sẽ diễn ra 3 trận đấu ở lượt đấu thứ 2 vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm 2012.

Tuy nhiên, BTC bảng đã phải quyết định hoãn trận đấu diễn ra vào lúc 14 giờ giữa U.21 Đắk Lắk gặp U.21 Bình Thuận, vì trời mưa quá to, không bảo đảm điều kiện để 2 đội thi đấu. Trận đấu này sẽ được đá bù vào sáng nay (5.9). Cũng liên quan đến tình hình thời tiết, do Đà Nẵng đang diễn ra mưa lớn, BTC đã quyết định điều chỉnh thời gian thi đấu của các trận, cụ thể trận đấu lúc 14 giờ (theo lịch cũ) sẽ được dời lên đá lúc 13 giờ 30 và trận 16 giờ sẽ đá lúc 15 giờ 30.

Chiều qua, U.21 SHB Đà Nẵng - U.21 SQC Bình Định đã thi đấu dưới trời mưa, sân trơn, dù rất quyết liệt nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. Trước đó, trong buổi sáng, U.21 CLB Hà Nội tiếp tục chơi ấn tượng khi giành chiến thắng 1- 0 trước U.21 Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng duy nhất do công của Quang Việt (10) ghi phút 64.

Như vậy, sau 2 lượt trận, U.21 CLB Hà Nội vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối. Cùng được 4 điểm, U.21 SQC Bình Định và U.21 SHB Đà Nẵng chia nhau 2 vị trí tiếp theo.

Tại bảng C hôm qua đã diễn ra 3 trận trên sân Nha Trang. Trời mưa khiến cho chất lượng một số trận bị ảnh hưởng. Trận đầu Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (LĐ) chơi lấn lướt dẫn trước Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) 1-0 do Lê Thế Mạnh (9) ghi, nhưng sau đó từ pha đánh đầu cận thành, Phan Lưu Thế Sơn (5) đã gỡ hòa 1-1 cho SGXT. Trận thứ hai, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa thắng Bà Rịa-Vũng Tàu 1-0 do Nguyễn Cửu Huy Hoàng (7) ghi. Trận thứ ba, TDC Bình Dương bất ngờ thắng cựu vô địch U.21 Đồng Nai 1-0 do Nguyễn Đình Lợi (9) sút thắng quả 11 m.

Hôm nay sẽ diễn ra các trận đầu tiên vòng loại ở bảng A (Nghệ An) và bảng D (sân Long An).

Đông Nghi - Nhựt Quang

