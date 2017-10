Thủ môn Hồng Sơn không đá AFC Cup vì sợ... đi máy bay

3 cầu thủ Hà Nội T&T vắng mặt vài ngày ở tuyển Việt Nam Đội tuyển VN đã tái tập trung vào ngày hôm qua 22.8 và so với lần hội quân đầu tiên hồi tháng 7, HLV Miura đã bổ sung 3 cầu thủ gồm hậu vệ Trần Đình Hoàng (SLNA), hậu vệ Nguyễn Xuân Thành (Thanh Hóa) và đương kim Quả bóng vàng - tiền vệ Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng). Do bận thi đấu lượt về tứ kết AFC Cup với CLB Ebril tại Lebanon nên 3 cầu thủ khoác áo Hà Nội T&T xin phép vắng mặt đến ngày 29.8 là Thành Lương, Văn Quyết, Văn Biển. Theo dự kiến, đội sẽ gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 3.9 nhưng kế hoạch này đã bị phá sản do phía bạn không bố trí được nhân sự. VFF đã nhanh chóng lấp chỗ trống bằng đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc - đối thủ mà tuyển VN đã từng thua tại vòng loại Asian Cup vào năm ngoái. Trận đấu giữa đôi bên sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) ngày 6.9. Trước đó, đội sẽ đá tập với tuyển Olympic vào ngày 2.9 và đấu giao hữu với tuyển Pakistan vào ngày 4.9 đều trên sân Hàng Đẫy.