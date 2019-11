Thủ môn Kawin: 'Thái Lan sẽ có những trận đấu khốc liệt trước Malaysia và Việt Nam'

Thủ thành Kawin vừa trở về từ Bỉ hôm 10.11 để gia nhập tuyển Thái Lan chuẩn bị cho chuyến bay đến Kualua Lumpur gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil. Ở các lượt trận trước, cầu thủ 29 tuổi này đã mất vị trí số 1 trong khung thành Thái Lan vào tay Siwarak Tedsungnoen, người cũng là đội trưởng của “Voi chiến”. Tuy nhiên, Kawin cho rằng dù anh đang có phong độ tốt những chấp nhận quyết định tiếp tục ngồi dự bị ở cuộc đấu với Malaysia và VN sắp tới.

Chanathip (trái) và Theerathon (phải) đã trở về từ Nhật Bản để cùng tuyển Thái Lan đến Malaysia FAT

Đánh giá về 2 trận đấu xa nhà vài ngày tới, thủ môn đang khoác áo CLB Oud-Heverlee Louvain (Bỉ) cho biết, Thái Lan sẽ gặp thách thức rất lớn trong hai trận đấu với Malaysia và VN. Trong đó, anh hứa hẹn trận đấu trên sân Bukit Jalil và Mỹ Đình sẽ rất khốc liệt khi Malaysia và VN “đều là những đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á” và vừa vào chung kết AFF Cup 2018.

“Chúng tôi sẽ đối mặt với áp lực cực lớn từ những người hâm hộ của họ, nhưng tôi tin các cầu thủ của Thái Lan đã có kinh nghiệm khi đối mặt với những tình huống như vậy”, Kawin nói. Theo thủ thành này, không những đụng độ các đối thủ ngang sức ngang tài, mà việc đang cạnh tranh cho hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở bảng G khiến các cuộc đối đầu nảy lửa đến phút cuối. Bởi một thất bại sẽ khiến cơ hội giành vé vào vòng trong của mỗi đội sẽ thấp hơn.

Malaysia (áo vàng) quyết tâm đánh bại Thái Lan để thắp lại hy vọng đi tiếp FAM

Theo báo giới Thái Lan, hai ngôi sao hiện đang chơi ở J-League 1 (giải hàng đầu Nhật Bản) là tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ trái Theerathon Bunmathan trở về gia nhập tuyển Thái Lan trước khi lên đường tới Kuala Lumpur hôm 11.11. Cả hai cầu thủ này không thể tập luyện cùng tuyển Thái Lan ở Bangkok, nên chỉ chỉ bắt đầu tập luyện ở Kuala Lumpur 3 ngày trước ngày gặp Malaysia. Ngoài ra, tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta cũng đã trở về tuyển quốc gia sau khi cùng tuyển U.19 Thái Lan bị loại sốc ở vòng loại Giải U.19 châu Á 2020.

Sự trở lại của “Messi Thái” Chanathip ít nhiều mang lại sự an tâm cho HLV Akira Nishino sau khi tiền vệ này vắng mặt ở trận thắng UAE lượt trận trước do chấn thương. Đây cũng là tin vui cho Thái Lan do họ sẽ phải vắng mặt tiền vệ tấn công Thitipan Puangchan (người cũng chơi bóng ở Nhật Bản) vì chấn thương và hậu vệ Theerathon bị treo giò trong trận gặp Malaysia. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, đoàn quân của HLV Nishino đã bay đến Kualua Lumpur vào sáng 11.11 và họ không lãng phí thời gian khi bắt tay ngay vào tập luyện vào tối cùng ngày.

Tuyển VN đang tập luyện tích cực chuẩn bị cho cuộc đón tiếp UAE VY KHÁNH

Hiện tại, với 7 điểm và đứng đầu bảng, một kết quả tốt trước Malaysia (3 điểm) sẽ hun đúc tinh thần cực lớn cho Thái Lan trong cuộc “đại chiến” với VN (cũng có 7 điểm) ở lượt trận ngày 19.11. Tương tự, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng đạt quyết tâm có điểm trước vị khách UAE ở trận đấu trên nhà Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 14.11 để hướng đến cuộc đón tiếp kình địch Thái Lan.