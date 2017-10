Thủ môn Trần Bửu Ngọc, trợ lý Đức Thịnh bị đình chỉ 4 trận

Ông Nguyễn Hải Hường - trưởng Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF) cho biết: “Ban kỷ luật đã họp và thống nhất mức phạt dành cho Bửu Ngọc . Cuối trận đấu trên sân Cần Thơ, Ngọc đã lao nhanh ra khỏi vòng cấm và dùng cả hai chân phi vào cầu thủ Duy Long của đội khách. Cho dù Ngọc đã thanh minh là mình không cố tính hay không ác ý thì bằng hình cũng thấy rõ, hành động này khó thể chấp nhận được.

Cũng khá may cho Duy Long khi anh ta không bị chấn thương nặng. Nhưng chúng tôi thấy cần thiết phải phạt nặng Bửu Ngọc. Án phạt 4 trận kèm 15 triệu đồng, được áp dụng theo khoản 1, khoản 3 điều 39 thuộc Quyết định kỷ luật VFF. Tôi cho rằng, án này cũng đủ nghiêm và các cầu thủ khác nên nhìn vào để tự rút ra bài học cho mình”.

tin liên quan Thủ môn Bửu Ngọc: 'Nếu tôi ác ý, Duy Long đã chấn thương nặng!' Cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam đang phải hứng chịu búa rìu dư luận khi trong trận đấu giữa XSKT Cần Thơ , anh đã có hành vi phạm lỗi với cầu thủ Duy Long của đội Sài Gòn FC

Cho rằng trọng tài Thư không nghiêm khi chỉ xử lý thẻ vàng với Bửu Ngọc sau pha phạm lỗi với Duy Long, Thịnh đã mắng mỏ trọng tài rồi đá chai nước, có phần làm kích động khán giả trên sân Cần Thơ. Do đó, không thể không phạt nặng hơn lần đầu tiên.



[VIDEO]: PHA VÀO BÓNG NGUY HIỂM CỦA THỦ MÔN BỬU NGỌC

Sân Cần Thơ do để khán giả ném chai lọ xuống sân nên bị cảnh cáo do vi phạm an ninh an toàn trận đấu.

Còn tại sân Lạch Tray, ban tổ chức sân này cũng đã vi phạm an ninh an toàn trận đấu giữa Hải Phòng và SHB Đà Nẵng. Chưa biết trọng tài Nguyễn Hiền Triết sai hay đúng nhưng hành vi tấn công, ném chai lọ cũng như bao vây trọng tài là không thể chấp nhận được.

Tôi xin đưa ra khuyến cáo, nếu trọng tài sai đã có bộ phận thuộc ban tổ chức giải xử lý. Thành viên đội bóng cũng như khán giả không được bày tỏ sự quá khích. Cũng vì khán giả Hải Phòng thiếu kiềm chế mà ban tổ chức sân không kiểm soát được nên chúng tôi cảnh cáo và phạt sân này 20 triệu đồng".

Thủ môn Bửu Ngọc: ‘Tôi đã rút ra bài học lớn’ Cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “Chiều 26.7, tôi vẫn đi tập luyện bình thường và vừa biết tin mình bị kỷ luật 4 trận. Lỗi tôi gây ra thì tôi phải chịu thôi chứ không đổ cho ai cả. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi suốt mấy ngày hôm nay, rất mệt mỏi. Tôi sẽ không kháng án gì đâu vì như thế lại càng làm cho tâm trạng mình thêm nặng nề rồi dư luận lại có đánh giá không hay. Tôi sẽ tĩnh tâm lại và rút ra bài học lớn cho mình để không bao giờ tái phạm, dù tôi đã từng nói là tôi không ác ý với Duy Long đâu”.

Còn chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn nói: “Thực ra chúng tôi không quá quan tâm đến mức án là bao nhiêu. Phạt 1 trận cũng vậy và 10 trận cũng vậy. Chúng tôi lên tiếng là muốn cảnh báo những hành vi phi thể thao, sẽ làm bóng đá Việt Nam trở nên xấu xí. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng tôi mong lực lượng trọng tài cần phải mạnh tay hơn khi đưa ra quyết định xử lý ngay trên sân. Chứ cứ phải đợi đến án của Ban kỷ luật VFF thì hơi muộn”.

Lan Phương