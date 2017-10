Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm: 'Bước chân lên tuyển, cảm giác nôn nao lắm'

* Nhưng anh và Hải bằng tuổi nhau - cùng sinh năm 1993 đấy!



Thủ môn Đặng Văn Lâm: Vâng tôi biết chứ. Tôi gọi thế cho lịch sự. Như tôi gọi Toàn là em vì Toàn kém tôi 3 tuổi thì phải. Đây đều là những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ từ lâu nhưng giờ tôi mới được có cơ hội trò chuyện trực tiếp với họ. Với những cầu thủ khác, tôi nghĩ mình cũng sẽ hòa nhập nhanh thôi.

* Cảm giác của anh lần đầu bước chân lên tuyển, nó có bị… trộn trạo không, đại loại như bị mất ăn mất ngủ chẳng hạn?

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Giai đoạn lượt đi mùa 2015, tôi được Giai đoạn lượt đi mùa 2015, tôi được Hải Phòng nhận về. Cũng chẳng suôn sẻ ngay mà ngồi dự bị suốt. Cho đến mùa giải năm nay, tôi cũng mới được ra sân gần đây sau khi anh Việt bị ốm. Tính cả trận thắng FLC Thanh Hóa ngày 22.5 là 3 trận tôi bắt chính.

Cái hôm mà chị gọi báo tin tôi được gọi vào tuyển Việt Nam, tôi cứ tưởng chị trêu đùa. Hóa ra không phải đùa mà là thật, rất thật. Nhưng tôi vẫn chưa dám hô to tướng lên đâu vì chỉ khi tôi đặt chân lên tuyển một cách chính thức như ngày hôm nay, tôi mới dám hình dung ra là à, không khí tuyển nó như thế này. Giấc mơ tưởng như không giờ xảy ra đã rất rõ ràng. Nhất là khi tôi được nói chuyện với anh Hải, em Toàn. Hi hi.

* Tôi đã từng đọc khá nhiều bài báo về anh. Trong đó anh từng tiết lộ là bố anh khuyên anh nên từ bỏ giấc mơ V-League?