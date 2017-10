Thử thách với Kiatisak

Đến VN trong vai trò HLV, Kiatisak đã có những thành công bước đầu khi cùng với HA.GL vô địch Cúp TP.HCM và gần đây nhất là vượt qua An Giang ở vòng 1/16 Cúp quốc gia. Thế nhưng, gặp KH ngay tại sân Nha Trang là một việc hoàn toàn khác. Nếu Kitiasak đem về 3 điểm đầu tiên ở V-League 2010 cho HA.GL ngay trên sân khách, người hâm mộ sẽ càng thêm thán phục tài cầm quân của vị HLV người Thái Lan. Nhưng xem ra việc này không hề dễ với Kiatisak.

Trước hết, đây là trận chiến ở đấu trường V-League, và KH là một đội bóng rất mạnh trên sân nhà của mình. Dù ở Cúp TP.HCM, giải đấu mà HA.GL đăng quang, KH chơi không tốt và bị loại ngay vòng đầu, nhưng lúc đó KH thiếu vắng các trụ cột Tấn Tài, Quang Hải và đội cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, nên chưa thể nói được điều gì. Đá trên sân Nha Trang, cầu thủ KH thường rất hăng và hiệu quả, đó là lý do vì sao đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn luôn được đánh giá cao ở V-League.

Ngược lại, Kiatisak không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất, bởi ông thiếu trung vệ Marcelo do chưa được cấp giấy chứng nhận nhập quốc tịch. Bộ đôi trung vệ Marcelo – Nirut là một trong những điều mới mẻ, đem đến sự khởi sắc cho HA.GL. Cặp trung vệ này có thể bổ khuyết cho nhau những sở trường và sở đoản của mình, giúp cho HA.GL có được sự chắc chắn ở hàng thủ. Khi Marcelo chưa được thi đấu, HLV Kiatisak tạm xếp Benjamin trám chỗ, nhưng Benjamin chưa thể tạo được sự an tâm. Trong trận HA.GL thắng An Giang 2-1 ở Cúp QG, chính hàng thủ của đội bóng phố núi đã giúp cho đội “đàn em” An Giang tạo nên hàng loạt cơ hội ăn bàn và Văn Cường đã tận dụng một trong số đó để ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho An Giang ở phút 41. Chắc chắn, hàng tấn công của KH với Quang Hải, Agostinho mạnh hơn hẳn AG, nên nếu không cẩn trọng, rất có thể HA.GL sẽ phơi áo.

Ngoài ra, Lee Nguyễn vẫn chưa chứng tỏ được mình, bởi anh vẫn còn nặng nề, đó là lý do tại sao Kiatisak vẫn còn cân nhắc có nên dùng Lee trong trận đấu quan trọng này hay không.

Biết được những khó khăn trước trận đấu này, Kiatisak cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành một điểm. KH có ưu thế sân nhà và có nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, nên không dễ đánh bại họ”.

Quang Huy