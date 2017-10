Thua hai bàn là may

HLV Phạm Công Lộc (CS.Đồng Tháp): Các cầu thủ đã có một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Nếu may mắn, CS.Đồng Tháp đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Chúng tôi cũng khá may mắn khi liên tiếp thắng 2 “đại gia” B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng trong tình cảnh các đội bóng này thiếu vắng nhân sự vì lý do chấn thương. HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): Chúng tôi thua vì gặp vấn đề về thể lực. SHB Đà Nẵng vừa phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc. Lực lượng của đội vì thế cũng bị sứt mẻ rất nhiều. Ngoài ra, thời tiết nóng bức ở Cao Lãnh đã khiến SHB Đà Nẵng không thể chơi với khả năng cao nhất.