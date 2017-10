Thuốc thử với Hà Nội ACB

Nếu thắng được trận này để bứt tốp, HN ACB sẽ thuận lợi hơn trên đường trở lại "mái nhà xưa". Chủ nhà CT tuy không có ngôi sao nhưng với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau 4 điểm gần đây trên sân khách (thắng Tiền Giang và hòa TP.HCM), chắc chắn cầu thủ CT sẽ đá rất máu lửa. Dự đoán: hòa 2-2.

Tiếp TP.HCM thi đấu không ổn định trên sân Tự Do, Huda Huế buộc phải thắng bởi họ chỉ mới có 4 điểm. Dự đoán: Huế thắng 1-0. Sau khi bất ngờ lấy ngôi nhì bảng, An Giang đang tràn đầy khí thế để tiếp Berjaya Đồng Nai và sẽ tận dụng sân nhà để giữ vững ngôi vị của mình. Dự đoán: An Giang thắng 2-1. Trong khi đó, Hải Nhân Tiền Giang (HNTG) đặt mục tiêu sẽ có điểm trên sân Tam Kỳ trước Quảng Nam. Dự đoán: hòa 0-0. Trên sân nhà, Than Quảng Ninh (TQN) nhiều khả năng vượt qua Fico Tây Ninh. Dự đoán: TQN thắng 2-0. Ở trận đấu còn lại, Viettel đang khủng hoảng với những trận thua liên tiếp khó làm nên chuyện trước TDC Bình Dương vừa thay tướng. Dự đoán: hòa 1-1.

Q.Huy