Thưởng 10 tỉ đồng cho đội vô địch V-League 2013

12 đội V-League: SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Sài Gòn Xuân Thành, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Vissai Ninh Bình, Hải Phòng, Kiên Long Bank Kiên Giang, Đồng Tâm Long An, U.22 VN. 10 đội hạng nhất: Cao su Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Định, Than Quảng Ninh, Trẻ Hà Nội T&T, Hùng Vương An Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, QNK Quảng Nam, TDC Bình Dương.