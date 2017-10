Tiếc cho futsal Thái Sơn Nam

CLB Thái Sơn Nam của VN đã đứng trước cơ hội vô cùng lớn để lần đầu tiên vào chung kết giải vô địch futsal các CLB châu Á năm 2015. Nhưng thật đáng tiếc, thầy trò HLV Bruno Formoso phải dừng bước trên chấm phạt đền vào tối qua.

Thái Sơn Nam đã thi đấu rất nỗ lực ở bán kết nhưng lại thất bại ở đòn cân não - Ảnh: Ngô Nguyễn

Sau những trận đấu rất thành công trước Trung Quốc, Qatar, Li Băng, CLB Thái Sơn Nam (TSN) bước vào trận bán kết tối qua đầy tự tin và hứng khởi, vì Al Qadsia của Kuwait không phải quá vượt trội. Dù đội bóng này đã thắng áp đảo MFC Emges của Kyrgyzstan 4-1 ở tứ kết, nhưng lối đá không thật sự sắc sảo, phòng thủ cũng chưa phải là tốt vì đã thua đậm Tasisal Daryaei của Iran đến 2-9 ở vòng ngoài. Hơn nữa, khi đội này làm nòng cốt cho tuyển Kuwait sang VN thi đấu ở giải vô địch châu Á thì không dễ tạo được thế trận lấn lướt so với các cầu thủ VN. Chính trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Bruno hiểu điều này, nên khác với trận thắng Al Rayyan ở tứ kết, TSN tập trung chọn lối đá phòng thủ phản công để nhử đối thủ dâng lên, chờ sơ hở để ghi điểm.

Chính cách chơi này giúp TSN chủ động được thế trận và sớm khai thác sự lỏng lẻo của đối thủ để ghi bàn dẫn trước 1-0 do công của Trần Văn Vũ ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, do co về quá sớm cộng với việc để đối thủ cầm bóng nhồi liên tục, thế thủ của TSN có phần chông chênh và đã phải trả giá với 3 bàn thua ngay trong hiệp 1 để bị dẫn 3-1. Không nao núng tinh thần và cũng chọn phương án như trận thắng Shenzeng (Trung Quốc) là vùng lên ngoạn mục ở hiệp 2, TSN siết lại đội hình, chơi với sự tập trung và quyết tâm cao. Nhờ vậy đã lần lượt có 2 bàn do Phùng Trọng Luân ghi phút 22 và Yunusov Arthur phút 36 gỡ hòa 3-3, thậm chí có lúc tưởng chừng đã có bàn quyết định trong tầm tay.

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết: “Càng về cuối, nỗ lực của toàn đội rất đáng khen khi không hề xuống sức mà vẫn đeo bám liên tục kể cả khi bước vào hiệp phụ, khiến CLB Kuwait lúng túng, nhiều lúc nôn nóng để mất bóng hoặc chuyền sai. Tiếc là TSN không thể tìm được thêm bàn thắng”. Bước vào loạt đá cân não, trong 3 quả sút, TSN sút hỏng 2 quả (Bảo Quân sút vào, còn Yunusov và Văn Vũ sút hỏng) để thua 1/2, đành ngậm ngùi đánh mất cơ hội vào chung kết và sẽ phải tranh HCĐ vào chiều mai 7.8.

Đặc phái viên Ngô Nguyễn có mặt trên sân cho biết sau khi sút hỏng quả phạt đền quyết định, cả đội TSN đổ sụp xuống sân, nhiều cầu thủ nước mắt ràn rụa vì tiếc cho một thời cơ lịch sử bị đánh mất. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn CLB TSN vì những cố gắng rất lớn đã góp phần nâng cao vị thế và làm rạng danh futsal VN trên đấu trường châu lục.

Đăng Khoa