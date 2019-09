Tiền đạo nhập tịch Sumareh: 'Malaysia thời điểm này mạnh hơn Việt Nam'

Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe đã công bố danh sách 25 tuyển thủ chuẩn bị trận làm khách trên sân VN thuộc vòng loại World Cup 2022. Tuyển Malaysia sẽ tập trung từ ngày 3.10 để đá trận giao hữu với Sri Lanka (ngày 5.10) trước khi ông Cheng Hoe rút danh sách 23 cầu thủ chính thức bay đến Hà Nội.

Sumareh (giữa) vừa tỏa sáng với cú đúp trong trận thắng Indonesia AFC

Trước trận đấu với khát khao “báo thù” VN cho thất bại ở chung kết AFF Cup 2018, chân sút gốc Gambia là Sumareh tỏ ra đầy tự tin khi tuyên bố rằng Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) sẽ có kết quả tốt trên sân của vô địch Đông Nam Á ở cuộc đụng độ vào ngày 10.10 tới.

“Tôi đã từng đấu với VN (ở AFF Cup năm ngoái). Họ là một đội bóng phòng thủ tốt nhưng bây giờ chúng tôi có một hàng công mạnh hơn nhiều. Với những sự bổ sung nhân sự cũng như không khí đoàn kết trong đội tuyển, Malaysia đang tạo ra một sự khác biệt lớn và giờ trở thành một đội mạnh hơn họ (VN)”, tiền đạo 25 tuổi nhận định.

“Hiện tại Malaysia đang sở hữu một đội hình chất lượng vì luôn có sự cạnh tranh cao. HLV Cheng Hoe rất nghiêm túc và thậm chí vị trí của tôi cũng không an toàn nếu tôi không làm tốt. Chúng tôi không có cảm giác tiêu cực về nhau vì toàn đội biết mình phải làm việc chăm chỉ để có được vị trí của mình. Nếu cầu thủ cảm thấy thoải mái do thiếu sự cạnh tranh trong đội hình, mọi người sẽ rất dễ tự mãn. Điều này giúp tất cả chúng tôi luôn cố gắng hết sức, vì từ thủ môn cho đến tiền đạo, không có vị trí nào được đảm bảo”, Sumareh (cầu thủ nhập tịch đầu tiên khoác áo tuyển Malasyia) chia sẻ thêm với tờ New Straits Times.

Malaysia (áo vàng) không muốn một lần nữa gục ngã trước VN ĐỘC LẬP

Thật vậy, mặc dù vừa thua UAE 1-2 trên sân nhà ở lượt trận thứ hai bảng G ngày 10.9, nhưng Malaysia ít nhiều đã cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi so với AFF Cup 2018. Điều này một phần nhờ phong độ xuất sắc của các cầu thủ nhập tịch như Sumareh (người lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trên sân Indonesia ở lượt trận đầu bảng G), hậu vệ phải Matt Davies và tiền vệ Brendan Gan. Đây là những nhân tố mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải hết sức cảnh giác khi 4 bàn thắng của Malaysia ở 2 lượt trận đầu bảng G đều mang dấu giày của các ngôi sao nhập tịch.